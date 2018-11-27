"Ему не хватает "одной дозы": У Киркорова нашли запущенную зависимость



Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com

Не секрет, чточасто становится фигурантом скандалов. Психолог предположил, что у него – завышенная самооценка.цитирует специалистаТакжеотметил, что "звездная болезнь" певца может быть связана с повышенной ранимостью и истероидным типом личности. По его словам, такие личности буквально питаются вниманием других людей и стремятся быть в центре.считает эксперт.По мнению психолога, удовольствие от всеобщего внимания – сродни наркомании.прокомментировал Рощин.Он добавил, что слава задала высокий порог внимания к Филиппу Киркорову.отметил психолог.Вместе с тем, Алексей Рощин подчеркнул, что в окружении близких людей, когда нет потребности сиять, певец, скорее всего, ничем не отличается от большинства обычных людей.