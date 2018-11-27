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"Ему не хватает "одной дозы": У Киркорова нашли запущенную зависимость
Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Не секрет, что Филипп Киркоров часто становится фигурантом скандалов. Психолог предположил, что у него – завышенная самооценка.
"Человек считает, что он выше – имеется в виду статус, вес в обществе, а значит, ему позволительно оскорбительное поведение в их адрес... В этом смысле у Киркорова есть такая позиция", – цитирует специалиста
Также Алексей Рощин отметил, что "звездная болезнь" певца может быть связана с повышенной ранимостью и истероидным типом личности. По его словам, такие личности буквально питаются вниманием других людей и стремятся быть в центре. "Когда этот фокус меняется, человек страдает на физическом уровне и старается любой ценой вернуть внимание", – считает эксперт.
По мнению психолога, удовольствие от всеобщего внимания – сродни наркомании. "То, что человек истероидного типа личности испытывает без внимания – похоже на ломку наркозависимого человека. Но в случае короля эстрады ситуация более запущенная", – прокомментировал Рощин.
Он добавил, что слава задала высокий порог внимания к Филиппу Киркорову. "Ему не хватает "одной дозы" – поклонник должен не просто отдать ему свое внимание, но и показать, что в курсе его жизни, позиций", – отметил психолог.
Вместе с тем, Алексей Рощин подчеркнул, что в окружении близких людей, когда нет потребности сиять, певец, скорее всего, ничем не отличается от большинства обычных людей.
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Социальный психолог прокомментировал поведение короля российский эстрады.
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