Звонок Трампа обвалил цены на нефть

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Президент СШАрассказал в интервью, что специально договаривался с властями Саудовской Аравии, чтобы добиться снижения цен на нефть.По словам Трампа, резкое падение цен на нефть — результат его жестких телефонных переговоров с Эр-Риядом.— заявил американский лидер.Как рассказал президент США, он в ходе разговора смог договориться об увеличении добычи нефти, благодаря чему цены упали до 52 долларов за баррель.— добавил Трамп.Президент США уже вынес благодарность за дешевую нефть самому себе в своем микроблоге в Twitter. Падение цен он назвалСнижение цен на нефть продолжается несколько недель. Эксперты объясняют это неопределенностью вокруг соглашения ОПЕК по сокращению уровня добычи, а также санкциями США в отношении Ирана и наращиванием нефтедобычи в Соединенных Штатах.