На отдыхе в Египте погибла белоруска

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ЧП произошло 7 ноября. Ирина с супругом отдыхали в одном из отелей Хургады. По информации пресс-службы МИДа, женщина выпала с балкона отеля и погибла. В тот момент рядом с ней был супруг.рассказал, заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД. —Российское издание «Турпром» пишет, что Ирина упала с 6 этажа. Отдыхать с мужем они прилетели на 11 дней. Женщине было 38 лет. После трагедии ее супруг вернулся в Беларусь.резюмирует Андрей Шупляк.