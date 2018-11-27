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69-летнего Леонтьева трясло рядом с Пугачевой

28.11.2018 17:50 — Разное | UDF  
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Валерий Леонтьев. Фото: www.globallookpress.com
В Сети появилось видео, снятое на праздновании дня рождения супруги Игоря Крутого Ольги, где именинницу поздравляют Алла Пугачева и Валерий Леонтьев. Поклонники обратили внимание на трясущиеся руки артиста и стали гадать, что могло с ним случиться.

Вообще, день рождения у Ольги Крутой был еще в начале ноября, но отметить его она решила только спустя пару недель. А видео с праздника появились и вовсе лишь сейчас. На одном из роликов, которые находятся в свободном доступе в интернете, запечатлены поздравляющими именинницу Алла Пугачева и Валерий Леонтьев.

Вначале Примадонна что-то говорила, а потом инициативу перехватил Казанова отечественной сцены. Внимательные фанаты заметили, что у Леонтьева по какой-то причине сильно трясется рука. В комментариях пользователи Сети стали спрашивать, что случилось с любимым артистом, и делиться своими догадками.

Некоторые предположили, что это возрастное, мол, Леонтьев уже не мальчик. Другие сочли, что Валерий просто сильно волнуется. А третьи и вовсе решили, что певец "перекачался" в тренажерном зале. Отметим, что в свои 69 лет артист действительно выглядит стройным, подтянутым и накачанным.


К поздравляющим Пугачевой и Леонтьеву присоединился Максим Галкин. Молодой супруг Примадонны не удержался, чтобы не отпустить шутку, причем не в адрес Ольги Крутой. "Совершенно не ассоциируется с фразой "юбилей", "возраст", это не пустой комплимент, потому что возраст к тебе вообще не прилипает... Что значит "А с чем это ассоциируется?" – перебил сам себя Галкин, когда стоящая рядом Пугачева что-то сказала ему (видимо, как раз про ассоциации).


"У нас сыгранная пара! Нужен еще один микрофон", – обрадовался Галкин. Далее он продолжил юморить: "К тебе идем как на праздник. Одеваемся, как можем (в эту минуту Николай Басков преподнес Пугачевой второй микрофон, который та деликатно передала через Галкина скромно стоящему рядом Валерию Леонтьеву)... Я сегодня, посмотрев Instagram Стаса Михайлова, оделся. Каждый раз что-то новое..." Тут слово взял и Валерий Леонтьев: "Из последних сил.." "Да!" – поддакнул ему Галкин.

 
 
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Поклонники обратили внимание на трясущиеся руки артиста и стали гадать, что могло с ним случиться.
 
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Газета Авангард
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