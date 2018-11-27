69-летнего Леонтьева трясло рядом с Пугачевой



Валерий Леонтьев. Фото: www.globallookpress.com

Вообще, день рождения убыл еще в начале ноября, но отметить его она решила только спустя пару недель. А видео с праздника появились и вовсе лишь сейчас. На одном из роликов, которые находятся в свободном доступе в интернете, запечатлены поздравляющими именинницуВначале Примадонна что-то говорила, а потом инициативу перехватил Казанова отечественной сцены. Внимательные фанаты заметили, что у Леонтьева по какой-то причине сильно трясется рука. В комментариях пользователи Сети стали спрашивать, что случилось с любимым артистом, и делиться своими догадками.Некоторые предположили, что это возрастное, мол, Леонтьев уже не мальчик. Другие сочли, что Валерий просто сильно волнуется. А третьи и вовсе решили, что певец "перекачался" в тренажерном зале. Отметим, что в свои 69 лет артист действительно выглядит стройным, подтянутым и накачанным.К поздравляющим Пугачевой и Леонтьеву присоединился. Молодой супруг Примадонны не удержался, чтобы не отпустить шутку, причем не в адрес Ольги Крутой.перебил сам себя Галкин, когда стоящая рядом Пугачева что-то сказала ему (видимо, как раз про ассоциации).– обрадовался Галкин. Далее он продолжил юморить:Тут слово взял и Валерий Леонтьев:поддакнул ему Галкин.