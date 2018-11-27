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Спектакль-участник Национальной театральной премии покажут 10 декабря в ОК16
10 декабря состоится последний в этом году показ спектакля "Опиум" по пьесе Виталия Королева. Драма в режиссуре Александра Марченко, отмеченная фестивалем "Белая Вежа" и принимающая участие в Национальной театральной премии ждет своего зрителя в 19.00 на площадке ОК16.
В современном белорусском театре и драматургии все громче звучат проблемы простого человека, социальный контекст становится не просто фоном, но толчком к развитию конфликтов. Герои спектакля борются за вещи естественные и необходимые, борьба дается нелегко, а судится не всегда справедливо. Театр – это способ разговора, это инструмент, с помощью которого создатели спектакля обращаются к зрителям, чтобы разобраться в реальном мире и услышать голоса с обратной стороны рампы.
Лучший белорусский спектакль 2016 года по версии критиков
Лучший спектакль «малой формы» XXII Международного театрального фестиваля "Белая вежа"
В спектакле используется ненормативная лексика.
Режиссер: Александр Марченко
Драматург: Виталий Королев
Художник: Андрей Жигур
Художник по свету: Николай Сурков
Звукорежиссер: Ксения Корольчук
Видео: Катя Крюк, Саша Шапорова, Лиза Кашевская, Игорь Чищеня
Исполнители:
Мама – Юлианна Михневич
Коля, старший брат – Максим Брагинец
Андрей, младший брат – Артем Курень
Стас, друг Андрея – Антон Жуков
Таня, девушка Андрея – Анна Семеняко
Продолжительность – 75 минут (без антракта)
Премьера – 15 апреля 2016 года
18+
Место проведения: Ок16 (ул. Октябрьская, 16)
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10 декабря состоится последний в этом году показ спектакля "Опиум" по пьесе Виталия Королева. Драма в режиссуре Александра Марченко, отмеченная фестивалем "Белая...
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