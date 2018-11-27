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Спектакль-участник Национальной театральной премии покажут 10 декабря в ОК16

28.11.2018 18:32 — Разное | Интерфакс  
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10 декабря состоится последний в этом году показ спектакля "Опиум"  по пьесе Виталия Королева. Драма в режиссуре Александра Марченко, отмеченная фестивалем "Белая Вежа" и принимающая участие в Национальной театральной премии ждет своего зрителя в 19.00 на площадке ОК16.

Спектакль-участник Национальной театральной премии покажут 10 декабря в ОК16
Белый кабинет, осваиваемый вместо привычного для белорусского театра «BlackBox» пространства режиссёром Александром Марченко, – это предложение альтернативного взгляда на возможности современного театра. Спектакль "Опиум" предлагает посмотреть в зеркало и увидеть там знакомый мир "жизни обыкновенной". Люди, обремененные ежедневными заботами и проблемами, что может быть проще? В то же время, что такое повседневная реальность: незначительная частность или основополагающее звено? Непростые отношения в семье, поиски работы, мечты о лучшей жизни – все это включенный режим выживания в условиях обыкновенных, привычных для постсоветского человека.

В современном белорусском театре и драматургии все громче звучат проблемы простого человека, социальный контекст становится не просто фоном, но толчком к развитию конфликтов. Герои спектакля борются за вещи естественные и необходимые, борьба дается нелегко, а судится не всегда справедливо. Театр – это способ разговора, это инструмент, с помощью которого создатели спектакля обращаются к зрителям, чтобы разобраться в реальном мире и услышать голоса с обратной стороны рампы. 

Спектакль-участник Национальной театральной премии покажут 10 декабря в ОК16
Первый спектакль, созданный при поддержке зрителей и платформы ulej.by

Лучший белорусский спектакль 2016 года по версии критиков

Лучший спектакль «малой формы» XXII Международного театрального фестиваля "Белая вежа"

В спектакле используется ненормативная лексика.

Режиссер: Александр Марченко

Драматург: Виталий Королев

Художник: Андрей Жигур

Художник по свету: Николай Сурков

Звукорежиссер: Ксения Корольчук

Видео: Катя Крюк, Саша Шапорова, Лиза Кашевская, Игорь Чищеня

Исполнители:

Мама – Юлианна Михневич

Коля, старший брат – Максим Брагинец

Андрей, младший брат – Артем Курень

Стас, друг Андрея – Антон Жуков

Таня, девушка Андрея – Анна Семеняко

Продолжительность – 75 минут (без антракта)

Премьера – 15 апреля 2016 года

18+

Место проведения: Ок16 (ул. Октябрьская, 16)

 
 
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10 декабря состоится последний в этом году показ спектакля "Опиум"  по пьесе Виталия Королева. Драма в режиссуре Александра Марченко, отмеченная фестивалем "Белая...
 
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