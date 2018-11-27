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Биржа деловых контактов в сфере инновационных разработок пройдет 12 декабря в Бобруйске

28.11.2018 18:10 — Разное | Интерфакс  
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Биржа деловых контактов "Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов" пройдет 12 декабря в Бобруйске, сообщили в комитете экономики Могилевского облисполкома.

Ожидается, что в работе форума примут участие представители различных ведомств, областных и местных органов власти, специалисты организаций, занимающиеся вопросами научно-технической и инновационной политики, авторы инновационных разработок научных организаций и учреждений образования, малых инновационных предприятий, а также потенциальные инвесторы и потребители инновационных разработок разных регионов Беларуси.

Программой конгрессного мероприятия предусмотрено пленарное заседание, во время которого обсудят вопросы, направленные на повышение эффективности взаимодействия между научными, образовательными и производственными структурами с целью стимулирования инновационной активности организаций во всех отраслях и регионах страны.

Также будет организована работа стендов, демонстрирующих уровень развития научных предприятий и организаций, отечественного предпринимательства, в том числе производящих инновационную продукцию, специализированных организаций по обслуживанию бизнеса. Запланированы презентации инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации. Предусмотрено проведение деловых переговоров, заключение договоров и протоколов о сотрудничестве.

Биржа деловых контактов начнется в актовом зале Бобруйского районного исполнительного комитета (ул. Пушкина, д. 215 а) в 11.00. Регистрация участников и начало работы выставки - с 10.00.

Мероприятие бесплатное. Заявки на участие в выставке инновационных разработок и бирже деловых контактов по форме (заявка-анкета, описание запроса, описание разработки) необходимо направить до 3 декабря 2018 года на адрес электронной почты ЦНТИ cnti@tut.by.

Организаторами мероприятия выступают Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси, республиканское унитарное предприятие "Центр научно-технической и деловой информации" во взаимодействии с Могилевским облисполкомом.

Более подробную информацию о бирже можно получить в ЦНТИ по телефонам: +375 222 414699, +375 222 413698, +375 29 7464005 (директор ЦНТИ Быховский Александр Григорьевич Быховский).

 
 
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Биржа деловых контактов "Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов" пройдет 12 декабря в Бобруйске, сообщили в комитете...
 
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Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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