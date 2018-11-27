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Каждый десятый белорус ежемесячно располагает суммой меньше 250 рублей
Каждый десятый житель Беларуси — 10,5% от общего числа населения — ежемесячно располагает суммой до 250 рублей. Год назад этот показатель составлял 15,7%. Такие выводы можно сделать, проанализировав данные Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения в третьем квартале этого года.
Больше всего тех, у кого среднедушевые располагаемые ресурсы не превышали сумму в 250 рублей в месяц, в третьем квартале этого года было в Могилевской области — 15,7%, а меньше всего — Минске (1,5%).
При этом суммой больше 800 рублей ежемесячно располагало 11,2% населения. Выше всего этот показатель в столице — 23,1%, а ниже всего — в Могилевской области (6,7%).
Напомним, в третьем квартале этого года за чертой бедности
По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. То есть за национальной чертой бедности в третьем квартале этого года были около 151 тысячи семей.
На проблему малообеспеченных ранее
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Каждый десятый житель Беларуси - 10,5% от общего числа населения - ежемесячно располагает суммой до 250 рублей. Год назад этот показатель составлял 15,7%.
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