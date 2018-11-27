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Как в Беларуси будет происходить процесс идентификации комментаторов, и как изменят требования к главредам СМИ? Объясняет Павел Лёгкий
Новости Беларуси. С 1 декабря желающие высказать свое мнение на белорусских новостных форумах больше не смогут скрываться под вымышленными никнеймами, а должны будут обозначить себя при помощи мобильного телефона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время обязательной бесплатной регистрации каждый пользователь получит персональный код через SMS. В противном случае свое мнение придется оставить при себе, во всемирную сеть комментарий попросту не пройдет. В чем суть нововведения и как это будет применяться на практике? Мы узнали у заместителя министра информации Республики Беларусь Павла Лёгкого.
Сергей Прохоров, СТВ:
Павел Лёгкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Собственно говоря, мы ждем, что это позволит нам сделать дискуссию в сети гораздо более культурной. Мы сумеем хоть какие-то, может быть, барьеры поставить хамству, оскорблениям, защитить честь и достоинство тех граждан, которые считают, что нынешняя ситуация никоим образом не позволяет им защитить свои права в интернете.
Сергей Прохоров:
Павел Лёгкий:
Сергей Прохоров:
Павел Лёгкий:
Сергей Прохоров:
Павел Лёгкий:
Ответственность по закону о СМИ здесь четко прописана, предусмотрена. И уже скидки на то, что выбран некий иной способ, кроме SMS-идентификация, безусловно не будет.
Сергей Прохоров:
Павел Лёгкий:
Сергей Прохоров:
Павел Лёгкий:
И вот тут стоял один весьма интересный вопрос, который поставило само время: кто может быть главным редактором сетевого ресурса? Ведь по прежнему законодательству, в соответствии с квалификационным справочником, главным редактором средства массовой информации мог быть человек, который пять лет отработал на руководящих должностях в средствах массовой информации, соответственно. И мы понимали хорошо, что это требование устарело.
Сейчас подготовлены новые квалификационные требования, как к руководителям печатных СМИ, так и к руководителям сетевых ресурсов. Они гораздо более лояльные. Мы предлагали этот пятилетний ценз снизить, во-первых, до трех, а во-вторых, что самое главное, не ставить условием, чтобы обязательной была работа в течение пяти или, допустим, трех лет на руководящих должностях. То есть если ты три года работаешь, образно говоря, в этом бизнесе, на интернет-ресурсах, у тебя есть трехлетний стаж работы, вне зависимости от того, какие ты должности занимал, ты вправе претендовать на должность главного редактора сетевого ресурса. Вот как мы себе это видим. И я думаю, что это серьезный шаг по сравнению с тем, что у нас сегодня есть в законодательстве.
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Как в Беларуси будет происходить процесс идентификации комментаторов, и как изменят требования к главредам СМИ? Объясняет Павел Лёгкий
Новости Беларуси. С 1 декабря желающие высказать свое мнение на белорусских новостных форумах больше не смогут скрываться под вымышленными никнеймами, а должны...
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