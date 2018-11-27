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Олег Табаков познакомил Ксению Лаврову-Глинку с первым мужем: рассказ актрисы

28.11.2018 18:30 — Разное | СТВ  
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Новости России. Актриса Ксения Лаврова-Глинка рассказала, как Олег Табаков помог ей встретить мужа.

Эту историю актриса рассказала в эфире программы «Судьба человека».

Актриса училась на курсе Табакова с 16 лет. «Это было для меня огромной честью и трудом», – отметила она.

Олег Табаков познакомил Ксению Лаврову-Глинку с первым мужем: рассказ актрисы
Фото: instagram.com/kslavrova

Ксения сделала успешную карьеру в театре и кино.

Актриса рассказала, что не без участия Олега Павловича она встретилась с первым супругом. Это произошло на гастролях в Таллине. Там она познакомилась с Сергеем Глинкой, который впоследствии стал ее супругом.

Он был бизнесменом и «сразу поразил меня своей щедростью, обволок вниманием. Я сдалась».

Олег Табаков познакомил Ксению Лаврову-Глинку с первым мужем: рассказ актрисы
Фото: instagram.com/kslavrova

По словам Ксении Лавровой-Глинки, ее муж «очень большой друг Олега Павловича, очень любит театр, друг многих наших замечательных артистов».

Спустя 12 лет Ксения Лаврова-Глинка и Сергей Глинка развелись. У пары есть двое детей. После расставания экс-супругов между ними сохранились дружеские отношения. Затем актриса вышла замуж во второй раз и в 2017 году родила сына. 

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Новости России. Актриса Ксения Лаврова-Глинка рассказала, как Олег Табаков помог ей встретить мужа. Эту историю актриса рассказала в эфире программы «Судьба...
 
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