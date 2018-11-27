|
Олег Табаков познакомил Ксению Лаврову-Глинку с первым мужем: рассказ актрисы
Новости России. Актриса Ксения Лаврова-Глинка рассказала, как Олег Табаков помог ей встретить мужа.
Эту историю актриса рассказала в эфире программы «Судьба человека».
Актриса училась на курсе Табакова с 16 лет. «Это было для меня огромной честью и трудом», – отметила она.
Ксения сделала успешную карьеру в театре и кино.
Актриса рассказала, что не без участия Олега Павловича она встретилась с первым супругом. Это произошло на гастролях в Таллине. Там она познакомилась с Сергеем Глинкой, который впоследствии стал ее супругом.
Он был бизнесменом и «сразу поразил меня своей щедростью, обволок вниманием. Я сдалась».
По словам Ксении Лавровой-Глинки, ее муж «очень большой друг Олега Павловича, очень любит театр, друг многих наших замечательных артистов».
Спустя 12 лет Ксения Лаврова-Глинка и Сергей Глинка развелись. У пары есть двое детей. После расставания экс-супругов между ними сохранились дружеские отношения. Затем актриса вышла замуж во второй раз и в 2017 году родила сына.
Новости по теме
‡агрузка...
Встреча Президента Беларуси с главами правительств стран ЕАЭС – основные темы саммита в репортаже СТВ
Новости экономики за 28.11.2018
Как в Беларуси будет происходить процесс идентификации комментаторов, и как изменят требования к главредам СМИ? Объясняет Павел Лёгкий
Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года
Более 3500 летучих лисиц погибло из-за жары в Австралии
Рыбак утонул в Мстиславском районе. ОСВОД предупреждает об опасности первого льда
КНДР и Южная Корея осмотрят железнодорожное полотно перед соединением дорог между странами
В Греции из-за забастовки остановился почти весь общественный транспорт
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Актриса Ксения Лаврова-Глинка рассказала, как Олег Табаков помог ей встретить мужа. Эту историю актриса рассказала в эфире программы «Судьба...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)