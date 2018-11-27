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Заплатить за «коммуналку» и узнать, когда придёт автобус: новый павильон «Белсоюзпечати» появится на проспекте Победителей
Уютный павильон, чашка только сваренного ароматного кофе и свежая пресса. Начало дня многих белорусов. Традиция только входит в жизнь читателей. А работают над этим ежедневно тысячи человек.
Пусть и прозвучит нескромно, но моду «со вкусом» знакомиться с утренней газетой или свежим номером журнала, у читателя формирует система «Союзпечать». Общение в таком формате, очевидно, приятно и продавцу, и покупателю.
Светлана Никонова, заместитель генерального директора РУП «Белсоюзпечать»:
Этот документ – начало богатой истории предприятия. Декрет открывал большие возможности, но и ответственность – колоссальная.
До Великой Отечественной войны в Минске было 13 газетно-журнальных киосков, в пятидесятые годы насчитывалось более 40 торговых точек, в шестидесятые – 78, в семидесятые – 185. Подписные тиражи в начале 1982 года составляли 2 миллиона экземпляров, розничные – чуть более 400 тысяч. Подписка на газеты и журналы осуществлялась через девять подписных пунктов города. Реализация печати велась через 270 киосков, 15 магазинов, 63 автомата для продажи газет. Около 19 тысяч распространителей печати занимались организацией подписки в учреждениях, учебных заведениях, на заводах и предприятиях.
Страницы газет ещё пахнут типографской краской. Это одно из важнейших звеньев предприятия. Газетно-журнальная экспедиция. Здесь формируются отправления во все регионы Беларуси. 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Основная работа – ночью, чтобы уже в 6:30, когда открывают двери первые киоски, предложить читателю свежий номер газеты.
Около сотни наименований в сутки, а это десятки тысяч экземпляров, и если быть предельно точным, 140 тысяч газет и журналов ежедневно находят своего читателя. Наличие собственного автопарка позволяет выстроить эффективную логистику. Благодаря слаженной работе каждого звена – организаторов розничных продаж, сортировщиков, водителей – система работает, как часы. Усилиями коллектива предприятие сохраняет ведущие позиции на рынке.
Светлана Никонова, заместитель генерального директора РУП «Белсоюзпечать»:
Елена Хилько – старожил в организации. Она помнит, как была организована работа несколько десятилетий тому назад. Как вместе с городской архитектурой менялся облик торговых точек «Белсоюзпечати», как на смену счётам приходили сначала калькуляторы, затем компьютеры, как обновлялся и дополнялся ассортимент. Сколько страниц перелистано с тех пор…
Елена Хилько, продавец магазина РУП «Белсоюзпечать»:
Преданных делу людей на предприятии, действительно, немало. У Валентины Григорьевой, например, – 30-летний стаж. А теперь и дочь перенимает опыт.
Валентина Григорьева, продавец магазина №14 РУП «Белсоюзпечать»:
Конечно, к таким внимательным продавцам, хочется вернуться ещё. Каждого покупателя здесь тепло приветствуют, к каждому индивидуальный подход. Работа на имидж, единый, узнаваемый образ предприятия – тренд, который развивает «Белсоюзпечать».
В организации разработаны и внедряются единые стандарты для продавцов. Внешний вид сотрудников, культура общения с покупателем и быстрая реакция на спрос. Всё это позволяет расширить аудиторию потребителей.
Удовлетворяя потребительский спрос, сегодня предприятие реализует широкий ассортимент не только печатной продукции. Канцелярские товары, сувениры, детские игрушки, проездные и лотерейные билеты. К каждому важному празднику в торговых объектах обязательно появляются тематические витрины.
Опыт, накопленный поколениями, и история, которая не исчезает во времени. В «Белсоюзпечати» продолжают многие традиции, заложенные ещё несколько десятилетий тому. Например, предприятие и сейчас ведёт приём подписки на печатные издания через собственные каталоги. Надо отметить, что предложение не теряет актуальности.
Ольга Гуль, покупатель:
Сохраняя верность своим идеалам и традициям, предприятие стремится соответствовать вызовам времени. Новые технологии прочно вошли в деятельность организации. Внедрение инноваций значительно упростило работу торговых объектов, повысилось качество обслуживания покупателей.
Ирина Шурова, начальник отдела программирования РУП «Белсоюзпечать»:
Алеся Винник, заместитель генерального директора РУП «Белсоюзпечать»:
Также мы развиваем интернет-рекламу, это и социальные сети, очень интересные для молодёжи.
Читатель был и останется главным партнёром организации. Соблюдая его интересы, «Белсоюзпечать» постоянно развивается, ищет новые, понятные и удобные формы общения для каждого. Одно из последних решений – замена киосков на павильоны.
Ольга Жлобич, организатор розничной продажи управления организации торговли РУП «Белсоюзпечать»:
Елена Мастицкая, заместитель начальника управления организации торговли РУП «Белсоюзпечать»:
Кроме расширенного ассортимента, гости павильонов могут рассчитывать и на ряд приятных бонусов.
В ближайшее время спектр услуг, рассчитывают в организации, будет расширен. Готовится к установке кардинально новый по дизайну и предложению павильон.
Остаётся дело за малым – согласование с властями, и безусловно, он порадует гостей столицы и наших жителей. Там, помимо того, что уже есть в нашей сети, мы добавим такие новые услуги, как оплата коммунальных, покупка билета в любое заведение Минска, также в данном мультифункциональном павильоне можно будет увидеть табло с расписанием приближающегося транспорта, пополнить свой проездной билет. Мы думаем и о предстоящих событиях – это Европейские игры. И данный павильон уже предусматривает услуги, которые будут полезны нашим иностранным туристам.
Будет разработана интерактивная карта города, где они могут узнать, где происходит событие, какое спортивное мероприятие, как туда добраться, какой билет туда купить и как наши продавцы могут сориентировать. Поэтому мы даже девиз себе выбрали «Мы открыты каждому». Это открытость наших продавцов, открытые двери наших павильонов, открытость пространства.
Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь:
К своему вековому юбилею организация подошла с результатами, которыми можно гордиться. Важно, что сегодня, как и столетие тому назад, сотни тысяч пользователей остаются преданными печатному слову.
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Заплатить за «коммуналку» и узнать, когда придёт автобус: новый павильон «Белсоюзпечати» появится на проспекте Победителей
Уютный павильон, чашка только сваренного ароматного кофе и свежая пресса. Начало дня многих белорусов. Традиция только входит в жизнь читателей. А работают над...
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