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Будславский фест включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества

28.11.2018 20:00 — Разное | Интерфакс  
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Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской, проходящее ежегодно в Беларуси, включено ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в ходе 13-й сессии (г.Порт-Луи, Маврикий) единогласно принял решение о включении белорусского элемента нематериального культурного наследия "Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фест)" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества", - говорится в сообщении.

Будславский фест – это один из символов белорусской идентичности, торжество, которое происходит в атмосфере всеобщего уважения и дружбы, объединяет различные группы людей, независимо от их религиозных взглядов, социального статуса и гендерных различий.

Включение белорусского элемента в список ЮНЕСКО явилось результатом многолетней совместной работы Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, министерства культуры и министерства иностранных дел нашей страны при широком участии местных органов власти и сообществ, неправительственных организаций и экспертов.

В 2009 году в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже был включен белорусский элемент нематериального культурного наследия – праздничный рождественский обряд "Колядные цари" в деревне Семежево (Копыльский район, Минская область).

В 2018 году Беларусь также направила на рассмотрение комитета ЮНЕСКО предложение о включении "Весеннего обряда "Юровский хоровод" в Список нематериального культурного наследия. Решение по этому вопросу будет принято комитетом в ходе его 14-й сессии в декабре 2019 г.

 
 
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Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской, проходящее ежегодно в Беларуси, включено ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия...
 
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Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
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Заря над Неманам
Светлы шлях
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