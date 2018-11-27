Вашингтон не планирует размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования - СНБ США

У США нет планов по размещению в Европе ядерных ракет наземного базирования, написал в среду в Twitter официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис.

"У США нет планов по размещению ядерных ракет наземного базирования в Европе. Просто дополнительная дезинформация России по ДРСМД", - написал он. В сообщении Г.Маркис упомянул, что ранее СМИ со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова сообщили, что Россия при военном планировании будет исходить из возможности появления новых американских ядерных ракет в Европе.

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что, по мнению российской стороны, лидеры России и США могли бы обсудить на встрече в Буэнос-Айресе вопросы обеспечения стратегической стабильности и разоруженческое досье.

Как отметил представитель Кремля, обсуждение этой тематики "особенно важно с учетом намерения США выйти из ДРСМД".

"Мы уже передавали американцам предложения по выстраиванию диалога в области контроля над вооружениями. Мы считаем, что в ситуации, когда американцы вышли из Договора по ПРО, сейчас имеют в виду свернуть свое участие в ДРСМД и занимают уклончивую позицию по продлению еще одного важнейшего договора - о стратегических наступательных вооружениях - конечно, очень важно вместе порассуждать над вариантами обновленной системы обеспечения международной безопасности", - заявил помощник президента РФ.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. В то же время Д.Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.