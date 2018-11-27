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"Амкодор" может открыть производство в Саратовской области на 11 млн евро

28.11.2018 19:19 — Разное | Интерфакс  
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Холдинг "Амкодор" (Беларусь) выбрал Саратовскую область для размещения производства специализированных сельхозмашин, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Ожидается, что будущий завод сможет выпускать до 500 культиваторов в год. В частности, планируется производить культиваторы, дисковые бороны, предпосевные комбинированные агрегаты. Инвестиции в проект оцениваются в 11 млн евро.

В качестве одной из площадок для размещения производства инвестор рассматривает территорию опережающего социально-экономического развития "Петровск", говорится в сообщении.

"Уже посмотрели несколько площадок, в том числе, в Петровске, и если решение будет принято, постараемся в короткие сроки создать производство. Для этого есть все технологические возможности. Предприятие должно выпускать конкурентоспособный продукт мирового уровня. В регионе - сильные сельхозпроизводители, есть заинтересованность в таких машинах", - приводятся в пресс-релизе слова председателя совета директоров ОАО "Амкодор" Александра Шакутина.

В состав холдинга "Амкодор" входит 30 организаций, в том числе, 19 заводов. В полном перечне выпускаемой продукции - более 26 тыс. товарных позиций от бытовых приборов до спецтехники, в том числе, 120 моделей и модификаций машин для сельского и лесного хозяйства, коммунальной и дорожно-строительной отраслей, логистического и топливно-энергетического комплекса. Машины холдинга эксплуатируются более чем в 30 странах мира.

 
 
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Холдинг "Амкодор" (Беларусь) выбрал Саратовскую область для размещения производства специализированных сельхозмашин, сообщает пресс-служба губернатора...
 
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