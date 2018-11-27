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В Грузии завершился процесс голосования на выборах президента

28.11.2018 19:10 — Разное | Интерфакс  
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В Грузии завершился процесс голосования во втором туре выборов президента.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центральной избирательной комиссии, избирательные участки в стране закрылись в 20:00 часов по тбилисскому времени (19:00 мск).

По данным ЦИК, всего было открыто 3703 избирательных участка, включая 55 за рубежом.

Общее количество избирателей в Грузии составляет 3 528 658.

Ранее в среду в ЦИК заявили, что явка в ходе второго тура выборов выше активности избирателей в первом туре, который состоялся 28 октября.

За ходом выборов в Грузии следили до 17 тысяч представителей избирательных субъектов, более 48 тысяч местных и более 1300 международных наблюдателей.

Участие во втором туре приняли поддерживаемая правящей партией "Грузинской мечтой" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили и кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве", представитель основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.

Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел Грузии.

В ближайшие часы ЦИК опубликует предварительные результаты голосования. 50-процентного барьера для победы во втором туре выборов нет и победителем будет считаться кандидат, который наберет простое большинство голосов.

28 октября в ходе первого тура выборов, участие в котором принимали 25 кандидатов в президенты, С.Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей, а кандидат Г.Вашадзе - 37,74%.

Согласно Конституции Грузии, инаугурация президента должна состояться в третье воскресенье со дня его избрания. Этой датой станет 16 декабря.

Выборы 28 ноября станут последними выборами президента Грузии путем прямого голосования. Он будет избран сроком на шесть лет. Затем президента будут избирать 300 членов избирательной коллегии.

Между тем, согласно принятым в 2017 году парламентом Грузии изменениям в Конституцию, права и полномочия главы государства значительно урезаны.

 
 
 
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В Грузии завершился процесс голосования во втором туре выборов президента. Как сообщили "Интерфаксу" в Центральной избирательной комиссии, избирательные участки...
 
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