"Айтишники привозят Дорна". Где празднуют Новый год белорусские компании и какие суммы на это тратят

«Чтобы корпоратив состоялся, нужно в районе 2 тысяч долларов. Туда входит звук, свет, ведущий, кавер-группа. Но это только сама программа», — рассказывает директор креативной студии Алеся Ольгина. Что касается еды, то здесь за одного человека нужно выложить в среднем 50−60 долларов, единодушны другие участники рынка. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько готовы заплатить белорусские компании за новогодние корпоративы, и где планируют их проводить.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«Чтобы корпоратив состоялся, нужно в районе двух тысяч долларов»

Заказы на проведение корпоративов начинают поступать еще в августе, делится директор креативной студии Kitchen Creative Studio Алеся Ольгина. «К сожалению, в нашем городе не так много больших помещений, поэтому за них всегда происходит большой бой. Более активные компании начинают бронировать площадки еще летом», — рассказывает девушка.

— Наверное, компании в 100−150 человек просыпаются в конце октября — начале ноября. Декабрь — это уже поздно. В это время могут звонить небольшие компании в 30−50 человек или те фирмы, что проводят корпоративы в январе.

С коллегой соглашается ведущий специалист агентства Jolly Fine Татьяна Скороходова. Она поясняет, что за месяц до празднований еще можно «в последний вагон прыгнуть», но в таком случае компания получит программу «не первого эшелона».

О необычно раннем бронировании также говорит и руководитель event-агентства Куб Кирилл Лазарчик

— Нас удивило, что в этом году люди начали готовиться заранее. Впрочем, есть основные позиции, с которых складывается мероприятие. Это площадка, ведущий, кавер-бэнд. Если заняться этим вопросом заранее, есть вероятность взять самое лучшее, а не добирать потом из остатков. Стоимость при этом особо не меняется — неважно, заказываете вы программу в августе или ноябре.

Организаторы не заметили, чтобы количество заказов в последнее время снижалось. «Заявок достаточно много, появились новые молодые компании из сферы айти, где работает по 30−40 человек. Но, наверное, если раньше клиент был щедрее в плане бюджетов на программу, то сейчас он более скромный. Возможно, это из-за высокой конкуренции среди агентств и артистов», — объясняет Алеся Ольгина.

— Есть примеры, когда готовишь проект и подготавливаешь его практически полностью. Перед тем, как заключить договор, клиент просит выслать коммерческое предложение — оно состоит из концепции, сметы подробной, вариантов площадок, тайминга. Практически ты организовал корпоратив, его только запустить надо. И клиент говорит — вы знаете, а мы решили отказаться. Понятно, что они просто воспользуются нашей информацией.

По словам девушки, средний чек на празднование «несколько уменьшился». Чтобы корпоратив состоялся, нужно в районе двух тысяч долларов — «чтобы был звук, свет, кавер-группа». Однако при желании можно уложиться даже в тысячу — «взять ведущего, диджея, фотографа, и дополнить мероприятие квизом наподобие Мозгобойни».

100−150 долларов на человека вместе с шоу- программой и питанием — такую среднюю сумму называет Кирилл Лазарчик.

«Средний чек составляет 50 долларов без алкоголя»

Представители event-агентств сходятся во мнении, что еда обходится примерно в 40−50 долларов на человека. В ресторанах и кафе одного уровня эта цифра практически не меняется. «Перед тем, как составлять банкетное меню, заведения обзванивают своих коллег-конкурентов и выравнивают стоимость», — объясняет Алеся Ольгина.

— Конечно, можно найти попроще вариант, где выходит 50 рублей на человека, не включая алкоголя. Но такое редко бывает. Обычно компании, которые выбирают подобного рода заведения, не заказывают агентства, а самостоятельно занимаются организацией, — рассказывает специалист.

Алкоголь в сумму не включен — с напитками цена вырастает примерно на 20 долларов. Есть выбирать более «крутые места, как Хилтон», меню обойдется в 70−80 долларов, дополняет Татьяна Скороходова.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Помещение зависит от вкусов и интересов компании. Зачастую это ресторан, усадьба или банкетный холл отеля. Некоторые компании предпочитают бронировать не рестораны, а многофункциональные пространства.

— У нас основной сегмент — айти-компании. Они любят заказывать невычурные заведения — такие площадки, как ОК16 или Корпус 8, — поясняет Кирилл Лазарчик.

Аренда Корпус-8 обойдется в районе 1500 FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько готовы заплатить белорусские компании за новогодние корпоративы, и где планируют их проводить.евро за сутки. За это время организаторы успевают провести мероприятие, а также сделать монтаж и демонтаж площадки. За ОК16 нужно выложить порядка трех тысяч долларов.

Если сотрудников больше трёхсот, корпоратив может пройти в помещении наподобие Дворца Спорта. Здесь компании выставят примерный счет в размере 13 тысяч долларов. «Туда входит аренда и примерная стоимость коммунальных услуг», — рассказывает Кирилл Лазарчик.

По мнению организатора, в последнее время его клиенты гораздо охотнее прибегают к услугам кейтеринговых компаний, потому что они «более лояльные и гибкие в своем подходе».

— Как правило, средний чек все еще составляет 50 долларов без алкоголя. При этом такие агентства не придерживаются конкретного ассортимента, и с ними легче делать тематические мероприятия. К примеру, можно выбрать формат «кубинская тема» и подготовить специальное меню.

Некоторые компании предпочитают фуршет, чтобы можно было «не созерцать», а принимать участие в мероприятии, рассказывает Кирилл Лазарчик. В целом, спрос на активные корпоративы растет.

— В это году самый необычный корпоратив — формат, который условно называется «возьми от этой ночи все». Например, люди склонны писать планы на год. Мы делаем мероприятие, в котором предлагаем зачеркнуть некоторые пункты, например, «поиграть в денди», «побриться налысо» или «отксерить какую-нибудь часть тела».

Что касается стоимости программы, то здесь агентства называют совершенно разные цифры. «Мы можем предложить программу от 1500 долларов, рассчитанную на пять часов. За эти деньги делаем небольшой корпоративный квиз, приглашаем опытного ведущего, организуем фотозону. Но это без кавер-группы, с диджеем», — рассказывает Татьяна Скороходова. При этом специалист делится, что в одном из самых дорогих заказов только приглашение группы обошлось в 20 тысяч евро.

— У нас будут приглашены на один из корпоративов «Чиж & Co». В декабре это от 20 тысяч евро только чистый гонорар. Знаю, что айтишники привозят Дорна. Понятно, что таких компаний немного, обычно все обходятся белорусскими артистами.

Белорусский исполнитель обойдется в 1000—1500 долларов за 20−30 минут выступления. Если пригласить кавер-группу, то можно вложиться в 700−800 долларов — они сыграют два сета по 45 минут или 3 сета по 30 минут, добавляет Алеся Ольгина. Более известные музыканты, наподобие J-Mors или Леприконсы выступают 60 минут и просят за это «в районе 5 тысяч долларов».

— Самый крупный заказ — в районе 25 тысяч рублей, но там будет достаточно популярная белорусская группа. Половина суммы уходит на гонорар. Туда включаются видеоролики, они будут задействованы по концепции, танцевальный шоу-балет, ведущая, дополнительная кавер-группа, техническое оборудование — свет, звук, фотозона, фотографы, видеооператор, фотобудки. Естественно, в эту стоимость входят налоги и комиссия агентства.

«Лучших сотрудников компания отправила во Львов»

Не все компании готовы рассказывать про корпоративы — они держат в секрете план мероприятия и не раскрывают имена приглашенных артистов. Некоторые уже провели вечеринки для работников. Так, компания «С-Видео» (сеть магазинов «АТЛАНТ-Techno») совместила новогоднее празднование с 25-летием компании и устроила Comedy Battle. А лучших сотрудников отправила веселиться во Львов.

— Команды магазинов со всех городов соревновались в исполнении потешных песен, а между перерывами слушали известных стэндап-комиков и музыкантов. Точную цифру расходов назвать не можем, но она сравнима со стоимостью нового автомобиля. Причем почти треть расходов ушла на гонорар J: Mors, у группы высокие расценки, — рассказывают в «С-Видео». — Кроме того, 46 лучших сотрудников отправились в бесплатное путешествие во Львов.

«Аливария» пока не делает масштабный корпоратив, он будет в январе, в день рождения компании. Однако без новогодних празднований работников не оставят.

— На Новый год обязательно поздравляем сотрудников индивидуальными подарками, на данный момент у нас работает более 830 человек. Конечно, мы считаем лучшим подарком наш продукт, поэтому в набор обязательно входит пиво. У нас есть комната отдыха, и обычно мы там проводим все активации — выставляем фотозону, наряжаем елку, и там же делаем новогодний декор, чтобы создавалось праздничное настроение. Приоткрою тайну — в этом году будем ставить елку из пивных банок.

Новогоднего корпоратив Velcom пройдет в Falcon Club 21 декабря. Название мероприятия — «Kalyadny Song Contest», фуршет и программа рассчитаны на 4−5 часов.

— Мы с помощью голосования и кастинга выбирали коллег, которые споют с белорусскими звездами на вечеринке. Сейчас проходят репетиции в студии звукозаписи и постановка номеров с артистами и хореографами. На вечеринке для всех сотрудников также будут организованы различные активации и флешмобы, но мы пока не раскрываем все секреты и сюрпризы, которые ждут гостей.

Некоторые белорусские компании обратились к национальной тематике. Например, сотрудники крупного девелопера «Сигмаполюс» отметят корпоратив в аутентичных славянских нарядах. Правда соберутся уже после Нового года — 12 января.

— Сейчас многие компании переносят корпоративы на начало следующего года. Если честно, мы это сделали по прагматичной причине — гастробар KillFish, в котором мы устроим праздник и которым владеем, пользуется до Нового года огромной популярностью. Так что посчитали, что правильнее будет встретиться, когда ажиотаж спадет, — признались в компании. — Мероприятие обыграет тему белорусских колядок. Поэтому будет дресс-код, сотрудники должны прийти в национальных костюмах. Белорусской тематике будет посвящено и всё остальное — от еды и напитков до выступлений музыкантов. Бюджет небольшой, поскольку все делаем сами и на своей площадке.

Работники Минского автомобильного завода проведут новогодний корпоратив 9 декабря в ДК «МАЗ». «Там состоится новогодний вечер для членов профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш». В мероприятии будут участвовать Инна Афанасьева и Алена Ланская, также запланированы цирковые номера и выступления фокусников. «Всего около 200 артистов и представителей творческих коллективов», — комментируют на предприятии.

Для площадки объявлений «Куфар» корпоратив организовывают сами сотрудники с помощью подрядчиков. Тема — «Christmas Ball». Мероприятие будет состоять из двух частей — деловой и развлекательной. Вначале работники обсудят итоги работы в 2018 и цели на следующий год, а после перейдут к неформальной части.

— В этом году корпоратив будет за городом, мы отойдем от популярного в Беларуси ресторанного формата. Точное место проведения пока держится в тайне, ведь это должен быть сюрприз для коллег. Мы учитываем интересы и характер каждого сотрудника, поэтому считаем, что даже самое лучшее event-агентство не сможет организовать праздник так же хорошо. На стороне Куфара остается планирование, креативная идея, формат, тайминг мероприятий. Подрядчиков привлекаем на такие задачи, как логистика, кейтеринг, фотосъемка, — прокомментировали в компании.

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