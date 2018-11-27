Министр ЖКХ Беларуси Александр Терехов 28 ноября встретился с трудовым коллективом Вороновского РУП ЖКХ (будет дополнено).





В состоявшемся разговоре приняли участие Генеральный директор государственного объединения « Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» Олег Шафранский и заместитель председателя Вороновского райисполкома Гражина Крахмальчик.







— Повод для сегодняшней встречи не самый радужный, — сказал в начале своего выступления Александр Александрович. — Это допущенные районным предприятием убытки за прошедший период текущего года. С вашим руководством и планово-экономической службой мы уже обсудили причины сложившейся ситуации и наметили пути решения, которые позволят улучшить экономическую состоятельность. Главное — это повысить эффективность работы всех структурных подразделений предприятия, избавиться от непрофильных активов, держать на контроле своевременность оплаты за оказанные организациям и предприятиям района коммунальные услуги. В конечном счете, это позволит РУП ЖКХ быть экономически состоятельным и обеспечить рост заработной платы работников.







В рамках ежемесячного информирования населения Министр рассказал присутствующим о работе агропромышленного комплекса Республики Беларусь и результатах уборки урожая 2018 года, а также ответил на поступившие вопросы.









