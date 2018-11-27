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Министр ЖКХ Беларуси Александр Терехов 28 ноября встретился с трудовым коллективом Вороновского РУП ЖКХ (будет дополнено).

28.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Министр ЖКХ Беларуси Александр Терехов 28 ноября встретился с трудовым коллективом Вороновского РУП ЖКХ (будет дополнено).

В состоявшемся разговоре приняли участие Генеральный директор государственного объединения « Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» Олег Шафранский и заместитель председателя Вороновского райисполкома Гражина Крахмальчик.


Министр ЖКХ Беларуси Александр Терехов 28 ноября встретился с трудовым коллективом Вороновского РУП ЖКХ (будет дополнено).

— Повод для сегодняшней встречи не самый радужный, — сказал в начале своего выступления Александр Александрович. — Это допущенные районным предприятием убытки за прошедший период текущего года. С вашим руководством и планово-экономической службой  мы уже обсудили причины сложившейся ситуации и наметили пути решения, которые позволят улучшить экономическую состоятельность. Главное — это  повысить эффективность работы всех структурных подразделений предприятия, избавиться от непрофильных активов, держать на контроле своевременность оплаты за оказанные организациям и предприятиям района коммунальные услуги. В конечном счете,  это позволит РУП ЖКХ быть экономически состоятельным и обеспечить рост заработной платы работников.


Министр ЖКХ Беларуси Александр Терехов 28 ноября встретился с трудовым коллективом Вороновского РУП ЖКХ (будет дополнено).

В рамках ежемесячного информирования населения Министр  рассказал присутствующим о работе агропромышленного комплекса Республики Беларусь и  результатах уборки урожая  2018 года, а также ответил на поступившие вопросы.


Министр ЖКХ Беларуси Александр Терехов 28 ноября встретился с трудовым коллективом Вороновского РУП ЖКХ (будет дополнено).
Министр ЖКХ Беларуси Александр Терехов 28 ноября встретился с трудовым коллективом Вороновского РУП ЖКХ (будет дополнено).

 

 
 
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В состоявшемся разговоре приняли участие Генеральный директор государственного объединения « Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» Олег...
 
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