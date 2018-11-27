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В Гомельской области ГАИ и Красный Крест предложат водителям и пешеходам согреться горячим чаем
28.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Акцию "Согреем водителей и пешеходов чаем" проведут 29 ноября сотрудники Госавтоинспекции УВД Гомельского облисполкома совместно с волонтерами областной организации Белорусского общества Красного Креста, сообщила
"По прогнозам синоптиков, в четверг в регионе ожидаются сильные морозы - местами до минус 17. Чтобы помочь в такую погоду участникам дорожного движения, ГАИ и Красный Крест проведут совместные рейды", - отметила Дарья Смоляк. Так, на въезде в Гомель со стороны Черниговской трассы госавтоинспекторы расскажут водителям и пешеходам о мерах предосторожности на проезжей части зимой, о правилах безопасного поведения при сильных морозах, туманах, метелях, гололедице. Специалисты областной организации БОКК подготовили информационные материалы, как правильно оказать первую помощь при обморожениях, как защитить себя в условиях низких температур.
Также организаторы предложат водителям и пешеходам согреться горячим чаем и кофе. Акцию планируют проводить и в дальнейшем в морозные дни.
Дарья Смоляк также рассказала, что сотрудники ГАИ в регионе будут проводить мониторинг трасс, при необходимости оперативно окажут помощь водителям.
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Акцию "Согреем водителей и пешеходов чаем" проведут 29 ноября сотрудники Госавтоинспекции УВД Гомельского облисполкома совместно с волонтерами...
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