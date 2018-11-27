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Комментаторы смогут регистрироваться через соцсети. Без указания телефона

28.11.2018 19:58 — Разное | KYKY  
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С 1 декабря на беларуских сайтах комментаторов обяжут указывать свой номер телефона при регистрации аккаунта. Но в постановлении указано, что идентифицировать человека можно и иными способами. Подробнее об этом TUT.by рассказал замминистра информации Павел Лёгкий.

По его словам, СМС-идентификация − это основной способ. Но также можно всё сделать через соцсети или электронную почту. Конечно, бывают случаи фейковых аккаунтов. По словам Павла, ответственность за идентификацию в таких ситуациях несёт владелец сайта или главный редактор. Когда госорганы запросят информацию о пользователе, им всё равно обязаны предоставить правдивые данные. Если аккаунт окажется фейковым, владелец сайта должен будет расторгнуть пользовательское соглашение с комментатором, а главный редактор может получить предупреждение.

«СМС-идентификация обезопасит от ответственности за то, что человек введет их в заблуждение и предоставит неверную информацию. Тем не менее никто не запрещает: хотите − через «Фейсбук» идентифицируйтесь, хотите − через «ВКонтакте», − говорит Павел Лёгкий. Он добавляет, что оскорбления, клевета или порочащие чью-то честь сведения «должны отсекаться на этапе премодерации комментариев». 

Павел Лёгкий прокомментировал и некоторые другие изменения закона «О СМИ» − в частности, о требованиях к главным редакторам: «Министерство информации предложило следующий подход: главным редактором сетевого ресурса может стать человек, у которого есть высшее образование и стаж редакционной журналистской работы в СМИ, либо стаж работы в организациях, которые занимаются издательской деятельностью, либо деятельностью интернет-ресурсов, не менее трёх лет». То есть главредом интернет-СМИ может стать любой, кто проработал на ресурсе три года. Примерно такое же планируется ввести и для печатных СМИ − этим сейчас занимается Минтруда и соцзащиты.

 
 
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С 1 декабря на беларуских сайтах комментаторов обяжут указывать свой номер телефона при регистрации аккаунта. Но в постановлении указано, что идентифицировать...
 
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Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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