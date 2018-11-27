Жены дипломатов и учредителей предприятий вне закона: их не будут включать в базу не занятых в экономике

Костевич отметила, что к декрету №3 приняли два постановления Совмина, в которые Минтруда внесло уточнения по категориям граждан, добавились новые.









«К примеру, сейчас учредителей предприятий, жен дипломатов и стоящих на диспансерном учете нельзя считать не занятыми в экономике. Кто подпадает под действие декрета № 3 и будет платить за жилищно-коммунальные услуги по полному тарифу, решают постоянно действующие комиссии в регионах».



