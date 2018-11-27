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Жены дипломатов и учредителей предприятий вне закона: их не будут включать в базу не занятых в экономике
Жен дипломатов будут относить к занятому в экономике населению и не будут считать «тунеядцами». Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на семинаре в Витебске,
Костевич отметила, что к декрету №3 приняли два постановления Совмина, в которые Минтруда внесло уточнения по категориям граждан, добавились новые.
«К примеру, сейчас учредителей предприятий, жен дипломатов и стоящих на диспансерном учете нельзя считать не занятыми в экономике. Кто подпадает под действие декрета № 3 и будет платить за жилищно-коммунальные услуги по полному тарифу, решают постоянно действующие комиссии в регионах».
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Жены дипломатов и учредителей предприятий вне закона: их не будут включать в базу не занятых в экономике
Жен дипломатов будут относить к занятому в экономике населению и не будут считать «тунеядцами». Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на...
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