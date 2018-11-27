Земля и Небо: в Украине растаможили первое авто по новым правилам. В Беларуси такая растаможка обошлась бы в 4 раза дороже

пишет Abw.by со ссылкой на «Автоцентр». «Перевод» машины в украинское правовое поле обошелся дороже самого авто,Abw.by со ссылкой на «Автоцентр».









Первым автомобилем стал Renault Laguna 2004 года немецкой регистрации, растаможили его на Черновицкой таможне ГФС. В общей сложности владелец заплатит в украинский бюджет около $1753. Акциз составил около $1023, НДС (20%) — около 567 долларов, а пошлина (10%) — около 163,6 доллара. Исходя из стоимости пошлины можно понять, что сам автомобиль обошелся покупателю примерно в $1600.





Примечательно, что за растаможку такого же автомобиля в Беларуси пришлось бы заплатить около $7100.



