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Земля и Небо: в Украине растаможили первое авто по новым правилам. В Беларуси такая растаможка обошлась бы в 4 раза дороже
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«Перевод» машины в украинское правовое поле обошелся дороже самого авто,
Первым автомобилем стал Renault Laguna 2004 года немецкой регистрации, растаможили его на Черновицкой таможне ГФС. В общей сложности владелец заплатит в украинский бюджет около $1753. Акциз составил около $1023, НДС (20%) — около 567 долларов, а пошлина (10%) — около 163,6 доллара. Исходя из стоимости пошлины можно понять, что сам автомобиль обошелся покупателю примерно в $1600.
Примечательно, что за растаможку такого же автомобиля в Беларуси пришлось бы заплатить около $7100.
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Земля и Небо: в Украине растаможили первое авто по новым правилам. В Беларуси такая растаможка обошлась бы в 4 раза дороже
В Государственной фискальной службе (ГФС) Украины сообщили о первом авто «на еврономерах», которое оформили по законам, вступившим в силу 25 ноября.
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