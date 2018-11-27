Суд арестовал всех украинских моряков-нарушителей на 2 месяца

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца всех 24 украинских моряков, задержанных при нарушении границы России в Керченском проливе.









Накануне судьи вынесли решение в отношении 15 военных с Украины. Сегодня прошло рассмотрение дел ещё девяти: Андрея Драча, Владимира Лисового, Вячеслава Зинченко, Андрея Шевченко, Юрия Безъязычного, Евгения Семидоцкого, Богдана Небылица, Олега Мельничука, Дениса Гриценко.





Олег Мельничук является командиром буксира "Яны Капу", Богдан Небылица — командиром бронекатера "Некополь", а Андрей Драч — сотрудником Службы безопасности Украины. Все моряки будут находиться под арестом до 25 января 2019 года.









Лайф , 25 ноября российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три украинских судна, направлявшихся из Одессы в Мариуполь на Азовское море. Корабли отбуксировали в Керчь. Как сообщал, 25 ноября российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три украинских судна, направлявшихся из Одессы в Мариуполь на Азовское море. Корабли отбуксировали в Керчь.





Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение границы, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения.







