В эфире "Вечера с Тимуром Олевским" он рассказал, что, по словам его подзащитного, 25 ноября моряки не дождались лоцмана, который обычно проводил их суда по маршруту, и решили вернуться назад. Но в это время их начали атаковать с российских кораблей.





– Вряд ли вы и ваши коллеги были готовы к тому, что придется защищать сразу столько человек. Все, на ваш взгляд, имеют юридическую адекватную помощь?





– К сожалению, еще не все. На данный момент мне известно, что 14 адвокатов по соглашению уже зашли [к подзащитным]. Остальным мы еще ищем адвокатов, тех, кто готов будет защищать украинских моряков.









– В чем состоит линия обвинения?





– Их обвиняют в том, что они незаконно пересекли российскую границу.





– Обвинение сейчас требует два месяца ареста. Как объясняют необходимость держать моряков в СИЗО?





– Объясняют тем, что должны проводиться следственные мероприятия, то есть будет предварительное следствие.





– Это будет обычный суд или какой-то военный суд? Заседания, на ваш взгляд, будут проходить в открытом режиме или их могут закрыть?





– По практике сегодняшнего дня, это были открытые заседания, это был обычный Киевский районный суд города Симферополя. Как будут проходить суды по существу, когда будет рассматриваться само уголовное дело, я пока не знаю и не могу предполагать.





– Как сегодня была обеспечена возможность войти в зал? Говорят, что были какие-то трудности. Или это неправда?





– Трудности были скорее с тем, что очень маленькие залы были. Для нас было удивительно, что суды были открытыми, пустили прессу – большинство, конечно, было российской прессы. Разрешили им даже снимать. Только лишь один судья не дал возможности вести видео- и фотосъемку. У нас обычно все политически мотивированные дела проходят в закрытом режиме, поэтому мы привыкли к закрытым судам. А сегодня было открытое заседание.





– Расскажите, кого вы защищаете и в каком состоянии ваш подзащитный, а также те люди из числа арестованных, кого вам сегодня удалось увидеть.





– Сегодня я увидел только лишь своего подзащитного. Ему не избирали меру пресечения, следователь сообщил, что он находится в изоляторе временного содержания в городе Белогорске.





Я защищаю капитана буксира "Яны Капу" Мельничука Олега Михайловича. Его состояние более-менее нормальное, как может себя чувствовать человек в следственном изоляторе. Моральный дух у него не упал, он держится, понимает, что происходит, понимает, что они стали заложниками каких-то политических игр. Парень держится.





– Он успел вам рассказать, при каких обстоятельствах был задержан и кем?





– Да. Он сказал, что уже не первый раз проходил данный отрезок.





Они пришли на точку, где должен был к ним выйти лоцман и провести их корабли по маршруту. Они несколько раз связывались, но этот лоцман так и не приехал. Они поняли, что их не собираются пропускать дальше через Керченский пролив. Я так понял, что они приняли решение либо получили приказ покинуть данную точку и вернуться обратно в Одессу.





После того, как они развернулись и начали уходить обратно в Одессу, за ними началась погоня со всеми этими таранами, и после этого – захват судна.





– А кто захватывал, они рассказать успели? Они видели людей, которые захватывали? Как они выглядели? Как это происходило?





– В подробностях я не спрашивал, но они поняли, что это российские военные, поэтому не сопротивлялись – там нереально было сопротивляться.





– Их задержали, когда они возвращались назад, я правильно понимаю? Это их позиция?





– Да.





– Спасибо большое!





Конфликт в Керченском проливе в версиях России и Украины. Сравниваем









Утром 25 ноября украинские военные заявили, что группу их кораблей сначала протаранили, а затем обстреляли силы российских военных в Керченском проливе после того, как они покинули 12-мильную зону – вне территории, которую Россия после аннексии называет своей. В ФСБ РФ заявили, что Россия обстреляла бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". Украина заявила, что эти катера и рейдовый буксир "Яны Капу" захватил спецназ.





Людмила Денисова, народный депутат, омбудсмен по правам человека в Украине, в эксклюзивном интервью Настоящему Времени подтвердила, что захвачены 24 человека, трое из них ранены и находятся в керченской больнице, их прооперировали.





27 ноября подконтрольный России суд в крымском Симферополе арестовал двенадцать захваченных украинских моряков до 25 января. Их обвиняют в нарушении государственной границы России. 28 ноября суд продолжился.









Президент России Владимир Путин через три дня после того, как российские суда захватили украинских моряков, заявил, что "это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, в том числе президентом действующим в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года". Путин также подчеркнул, что военное положение в Украине не вводилось за все время конфликта на востоке страны, однако его ввели после "небольшого инцидента". Путин "в шутку", как написал ТАСС, предположил, что если украинские власти "потребуют сегодня младенцев на завтрак, то им, наверное, подадут и младенцев, скажут, а что же, они хотят кушать, с этим ничего не поделаешь".





Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал захват российскими военными украинских кораблей "прямым актом агрессии".





Верховная Рада одобрила 26 ноября введение военного положения в Украине на 30 дней.