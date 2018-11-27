«В футбол играют не имена, а команды». Тренер «Види» - о превзошедшем ожидания «аутсайдере» и БАТЭ

Главный тренер венгерской команды «Види» Марко Николич рассказал, как его подопечные превзошли ожидания общественности победами над ПАОКом и теперь испытывают давление, чему лично он рад. Николич не боится белорусских холодов и знает силу БАТЭ. Об этом он рассказал на пресс-конференции перед поединком с «желто-синими» в Борисове в пятом туре группового раунда Лиги Европы, который состоится 29 ноября.



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— Матчи в последних двух турах очень важны для нас. Мы сыграем с двумя крепкими командами с большим европейским опытом. Мы наслышаны об успехах БАТЭ в еврокубках в последние пять-шесть лет. Борисовчанам удавалось побеждать грандов европейского футбола, они играют практически каждый год в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Так что да, они опытнее нас. Я даже не буду перечислять игроков БАТЭ, а среди них есть Александр Глеб.

Тем не менее в последних играх Лиги Европы мы также приобрели полезный опыт, набрав шесть очков и разместившись на второй позиции в группе. Мы очень мотивированы. Вижу, как игроки наслаждаются тренировочным процессом. Им хочется всегда играть на таком высоком уровне, как в матчах с ПАОКом, играть в красивый и конкурентоспособный футбол. Нам нравится добиваться тех вещей, которые никто от нас не ждал. Мы уже достигли того, чего хотели на этом этапе становления команды и чего от нас ждала общественность. Мы гордимся собой. Я вижу парней, которые уверены в себе и верят в то, за что борются. Надеюсь, что вечером следующего дня такой настрой поможет нам в Борисове.

— В матче с ПАОКом дома БАТЭ пропустил три мяча за 17 минут. Скажите, как «Види» удалось дважды обыграть греческую команду?

— Это история, а мы не оглядываемся назад. Скажу лишь, что многие люди не верили в нас в этой группе: из-за рейтинга команды и опыта, ведь на фоне соперников мы выглядели аутсайдерами. Мы же не думали в таком ключе. В спорте по-другому никак. И посмотрите, наши футболисты делают невероятные вещи! Мы в одном шаге от того, чтобы продвинуться вперед — выйти в следующий раунд соревнований.

Нам необходимо сохранять концентрацию, ведь БАТЭ из таких команд, которые могут наказать за малейшую ошибку. Нас ждет игра нервов. Верю, что мы готовы к такому сценарию. Если ты хочешь достичь чего-то серьезного, нужно уметь справляться с трудностями.

Кстати, помимо побед над ПАОКом хотел бы отметить нашу игру в Лондоне с «Челси», в которой, увы, все-таки проиграли. БАТЭ тоже провел фантастический матч против «Челси» в Борисове. Это пример того, что в футбол играют не имена, а команды.

— После победы над БАТЭ тренер «Челси» Маурицио Сарри сказал, что для победы в группе его команде будет достаточно в двух оставшихся турах набрать одно очко. Впрочем, «Челси» может решить эту задачу в случае очковых потерь соперников. Насколько мотивированным вы ожидаете увидеть «Челси», с которым сыграет как раз «Види» в последнем туре группового этапа Лиги Европы?

— Я на сто процентов не думаю об этом. ПАОК для нас пройденный этап, а «Челси» — будущее. Мы концентрируемся на том, что происходит сегодня. Сейчас мы здесь, пребываем в ожидании важной игры против БАТЭ.

— Чувствуете ли вы давление?

— Выиграть чемпионат Венгрии или играть на результат в Лиге Европы — это все вопросы про давление. Если бы я его не ощущал, то не тренировал бы «Види». Люди, которые не приспособлены к стрессам, не работают в больших клубах. Если игроки будут выступать на своем максимальном уровне, думаю, мы добьемся своего.

— В четверг в Борисове ожидается минусовая температура — до минус 12. Как такая экстремальная погода скажется на качестве футбола и готовы ли к холодам игроки «Види»?

— Это всего лишь погода. Вчера мы тренировались дома, в Венгрии, при температуре ниже нуля. Сегодня потренируемся в Минске на стадионе «Динамо». Что действительно важно, так это состояние поля в Борисове. Оно в очень хорошем состоянии. Игроки будут на адреналине, в одинаковых условиях. Нам не нужно никаких отмазок вроде холодной погоды.

— Почему команда решила провести тренировку за день до матча в Минске, а не в Борисове?

— Мы пользуемся опытом других команд, которые гостят здесь по случаю матчей с БАТЭ и проводят много игр в короткие сроки. Мы были в разъездах в последнее время, а только поездка в Борисов отняла бы у нас еще три часа. Не забывайте, что всего два дня назад мы съездили в Дебрецен. Так что в этих условиях посчитали, что важнее будет качественно восстановить футболистов и таким образом подготовить их к матчу с БАТЭ.

— Откуда вы знаете про состояние поля в Борисове?

— Мы живем в 21 веке, так что, конечно, у нас есть информация о состоянии поля.