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Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши
Новости Беларуси. В Мстиславском районе утонул рыбак. Он ночью в одиночку вышел на тонкий лед. Обнаружили мужчину лишь утром, в том же месте, где он и провалился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По прогнозам синоптиков, уже ночью с 28 на 29 ноября столбик термометра местами опустится до -20ºС. И даже при такой температуре лед прирастает на 1-1,5 сантиметра в сутки. О том, как не попасть в опасную ловушку первого льда, наши коллеги.
Анастасия Аласания, СТВ:
Трагедия произошла на реке Кашанка в Мстиславском районе. Поутру приятели не обнаружили одного рыбака и бросились на его поиски. Следы на снегу привели к уже окоченевшему телу.
Николай Моисеев, председатель Могилевской областной организации ОСВОД:
Сергей Смурага, житель Витебска:
Ты всегда можешь зацепиться за лед, потому что руками ты не вылезешь.
А еще нетонущий костюм, свисток и пешня, доставшаяся от деда. Если с двух ударов лед пробиваешь – сматывай удочки.
Сергей Смурага:
По статистике гибнут на льду те, кому за 50. Такие рыбаки считают себя опытными и обычно пренебрегают элементарными правилами безопасности. У охотников за большим клевом на все свои аргументы.
Николай Ковалев, житель Могилева:
Андрей Стриженок, житель Могилева:
Становление водоемов еще только начинается. При стабильном морозе в -10ºС корка льда утолщается на один-полтора сантиметра в сутки. Потому находится даже на небольших реках и озерах пока еще очень опасно.
Спасатели не перестают предупреждать и убеждать. Тем не менее, ежегодно на белорусских водоемах из-за беспечности на льду тонут свыше двух десятков человек. Столько же удается вытащить живыми на берег. Увы, в числе погибших или пострадавших бывают и дети. А ведь не за горами школьные каникулы – время, когда ребенок не должен быть предоставлен сам себе.
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Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши
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Рыбак утонул в Мстиславском районе. ОСВОД предупреждает об опасности первого льда
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Новости Беларуси. В Мстиславском районе утонул рыбак. Он ночью в одиночку вышел на тонкий лед. Обнаружили мужчину лишь утром, в том же месте, где он и провалился,...
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