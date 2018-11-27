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В Вене украли картину Ренуара
Группа неизвестных похитила из аукционного дома в Вене полотно известного французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".
По его данным, трое мужчин еще в понедельник проникли в аукционный дом Dorotheum, где сняли со стены картину, которая была выставлена на показ на втором этаже. Затем похитители скрылись, используя для этого три разных выхода из здания.
О похищении СМИ стало известно только в среду - после того, как австрийская полиция опубликовала фотографии похитителей и призвала общественность оказать им помощь в поимке преступников.
Отмечается, что речь идет о полотне Ренуара "Залив, море, зеленые скалы".
По разным данным, она оценивается в примерно 120-160 тыс. евро.
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Группа неизвестных похитила из аукционного дома в Вене полотно известного французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара, сообщает в среду агентство...
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