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В Вене украли картину Ренуара

28.11.2018 20:57 — Разное | Интерфакс  
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Группа неизвестных похитила из аукционного дома в Вене полотно известного французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его данным, трое мужчин еще в понедельник проникли в аукционный дом Dorotheum, где сняли со стены картину, которая была выставлена на показ на втором этаже. Затем похитители скрылись, используя для этого три разных выхода из здания.

О похищении СМИ стало известно только в среду - после того, как австрийская полиция опубликовала фотографии похитителей и призвала общественность оказать им помощь в поимке преступников.

Отмечается, что речь идет о полотне Ренуара "Залив, море, зеленые скалы".

По разным данным, она оценивается в примерно 120-160 тыс. евро.

 
 
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Группа неизвестных похитила из аукционного дома в Вене полотно известного французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара, сообщает в среду агентство...
 
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