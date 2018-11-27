Зурабишвили уверенно лидирует на президентских выборах в Грузии - спикер парламента

Поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, согласно предварительным данным подсчета голосов, уверенно лидирует во втором туре президентских выборов, сообщил в среду вечером на брифинге председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам И.Кобахидзе, "Грузинская мечта" постоянно получает данные от своих представителей в избирательных комиссиях, согласно которым, на более чем 630 избирательных участках на данный момент С.Зурабишвили набирает 65% голосов избирателей, а кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 35%.

Он отметил, что это 15% от всего количества участков.

Между тем, ЦИК Грузии пока не публиковал предварительные данные подсчета голосов.