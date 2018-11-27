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Упразднение "русского экзархата" в Европе показывает цену томосам Константинополя, считают в РПЦ

28.11.2018 20:16 — Разное | Интерфакс  
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Отмена томоса о создании "русского экзархата" Константинополя должна побудить других задуматься о перспективах "автокефальных проектов", считают в Московском патриархате.

"По-человечески можно только посочувствовать членам экзархата, чьи иллюзии относительно обладания некими церковными правами в составе Константинопольского патриархата были так жестоко и бесцеремонно развеяны. Но, может быть, этот случай вовремя развеет иллюзии чающих от Константинополя томосов в других местах, ведь в свете последних событий никто не может поручиться, что эти томосы не будут так же внезапно отозваны", - заявил "Интерфаксу" в среду секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Он признался, что "поражает лёгкость, с какой в последнее время в Константинополе принимаются решения, касающиеся сотен и тысяч православных общин, без каких-либо попыток не то чтобы узнать их мнение, но хотя бы уведомить о своих планах".

"С такой же легкостью отменяются официальные акты и томосы многолетней, а иногда и многовековой давности. Похоже, на Фанаре вошли во вкус и всерьёз уверились в своей способности повелевать историей", - заметил представитель РПЦ.

Что касается Русской православной церкви, то, никогда не признавая законность подчинения Константинополем русских приходов в Западной Европе в 1931 году, она уже в новейшее время предлагала более прочное каноническое основание для их существования, сказал священник, напомнив, что в 2003 году ныне покойный патриарх Алексий обратился к ним с открытым письмом, предложив присоединиться к проекту создания Митрополичьего округа в Западной Европе.

Такая форма организации позволяла, с одной стороны, консолидировать русское рассеяние, с другой - сохранить местную специфику церковного устройства, пояснил собеседник агентства.

"Страхи и предрассудки прошлых драматических десятилетий удержали тогдашнее руководство экзархата от шагов навстречу данному предложению, в то время как Русская православная церковь за границей в итоге решилась на воссоединение с Московским патриархатом и в настоящее время пользуется всеми благами церковного единства, сохраняя свою структуру и самоуправление", - резюмировал отец Игорь.

 
 
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Отмена томоса о создании "русского экзархата" Константинополя должна побудить других задуматься о перспективах "автокефальных проектов", считают в Московском...
 
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Чырвоны прамень
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