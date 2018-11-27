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В музее истории города открывается выставка «Брестская Библия. Что хранят ее страницы…»

28.11.2018 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В музее истории города Бреста 30 ноября 2018 года открывается выставка «Брестская Библия. Что хранят ее страницы…», приуроченная к 455-летию издания Радзивилловской (Брестской) Библии. Это первый совместный проект Музея истории города Бреста и Национальной библиотеки Беларуси.

На выставке будут представлены факсимильные копии 20 оригинальных листов Брестской Библии – уникального и бесценного памятника культуры эпохи Ренессанса, шедевра полиграфического искусства Беларуси XVI — XVIII вв.

Библия была издана 4 сентября 1563 года в Брестской типографии по приказу и на деньги берестейского старосты, канцлера Великого Княжества Литовского князя Николая Радзивилла Чёрного. Издание сразу же обратило на себя внимание читателей, исследователей, богословов, переводчиков не только в Беларуси, Литве и Польше, но и далеко за пределами. Это великолепно оформленный фолиант, с предметным указателем, иллюстрациями и гравированными титульными листами.

Посетители выставки впервые смогут познакомиться с замечательными гравюрами из Брестской Библии: «УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ ОМОВЕНИЙ (WANNAMIEDZIANA)»; «СТОЛ ХЛЕБОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»; «ЖЕРТВЕННИК ВСЕСОЖЖЕНИЯ»; «КОВЧЕГ ЗАВЕТА (ОТКРОВЕНИЯ)»; «ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАЕЛЕВЫХ»; «ПЕРВОСВЯЩЕННИК»; «МЕНОРА»; «СКИНИЯ СОБРАНИЯ»; «СКИНИЯ СОБРАНИЯ»; «ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП» и другие.

Выставка подготовлена к 20-летнему юбилею Музея истории города Бреста и в преддверии1000-летию города.

Место проведения – Музей истории города Бреста (ул. Леваневского, 3).

Справки по телефонам: 21-36-83, 21-36-84

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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В музее истории города Бреста 30 ноября 2018 года открывается выставка «Брестская Библия. Что хранят ее страницы…», приуроченная к 455-летию издания Радзивилловской...
 
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Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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