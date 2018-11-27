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В Минске за круглым столом обсудили предпосылки создания БССР и первые шаги республики
Новости Беларуси. Предпосылки создания БССР и первые шаги республики: в Минске обсудили большую историю социалистического «образования», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За круглым столом собрались ученые и историки. Встреча прошла в преддверии векового юбилея со дня создания БССР. Отмечать историческую дату планируют масштабно. Одним из важных мероприятий станет международная конференция. Участники форума представят ряд научных проектов, работа над которыми шла не один год.
Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:
Эпоху БССР называют важнейшим периодом национальной истории. За годы развития государственность Беларуси получила международное признание и мощный социально-экономический импульс.
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В Минске за круглым столом обсудили предпосылки создания БССР и первые шаги республики
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Новости Беларуси. Предпосылки создания БССР и первые шаги республики: в Минске обсудили большую историю социалистического «образования», сообщили в программе...
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