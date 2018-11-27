ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске за круглым столом обсудили предпосылки создания БССР и первые шаги республики

28.11.2018 21:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Предпосылки создания БССР и первые шаги республики: в Минске обсудили большую историю социалистического «образования», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске за круглым столом обсудили предпосылки создания БССР и первые шаги республики

За круглым столом собрались ученые и историки. Встреча прошла в преддверии векового юбилея со дня создания БССР. Отмечать историческую дату планируют масштабно. Одним из важных мероприятий станет международная конференция. Участники форума представят ряд научных проектов, работа над которыми шла не один год.

В Минске за круглым столом обсудили предпосылки создания БССР и первые шаги республики

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:
Все наши новейшие материалы, то, что наработали исследователи, в том числе в архивах, мы предоставим на международной научной конференции, которая пройдет 6-7 декабря. Кроме того, мы ведем работу по завершению подготовки к публикации «Истории белорусской государственности», третьего тома, который касается именно периода создания ССРБ, периода Великой Отечественной войны. Третий том уже находится в издательстве и тоже будет опубликован, думаю, в начале следующего года.

В Минске за круглым столом обсудили предпосылки создания БССР и первые шаги республики

Эпоху БССР называют важнейшим периодом национальной истории. За годы развития государственность Беларуси получила международное признание и мощный социально-экономический импульс.
Новости по теме

Джон Кеннеди: «Всё прощайте, но ничего не забывайте». Что сделал для мира 35-й президент США

Хозяин квартиры в Минске, где жил предполагаемый убийца Кеннеди: «Заменил окна. Остальное всё, как было при Освальде»

Мог ли Освальд убить Кеннеди? Что думают его минские друзья, коллеги, психоаналитик и физиогномист

«Она переспала практически со всеми с ними». Ли Харви Освальд и Марина Прусакова. Какой запомнили пару в Минске

Ли Харви Освальд. Минский след подозреваемого в убийстве Кеннеди

Места в Минске, которые посещал подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд

«Ленивый, вообще, был. Из носа ещё сопли пустит». Что рассказывают о Ли Харви Освальде коллеги по радиозаводу

Белоруска впервые рассказала об отношениях с Ли Харви Освальдом: «Такой подлости не ожидала от него»
‡агрузка...
Новости 24 часа

Встреча Президента Беларуси с главами правительств стран ЕАЭС – основные темы саммита в репортаже СТВ

В Минске за круглым столом обсудили предпосылки создания БССР и первые шаги республики

«Здесь нет классической трубы, которой все боятся»: в Могилёве открыли новый корпус МРТ

Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России в Брянске. Репортаж СТВ

Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши

Новости экономики за 28.11.2018

Как будет происходить процесс идентификации комментаторов, и как изменят требования к главредам СМИ? Объясняет Павел Лёгкий

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Предпосылки создания БССР и первые шаги республики: в Минске обсудили большую историю социалистического «образования», сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дызайн і аўтэнтыка "брамы ў нябёсы" Свята-Мікалаеўскай брацкай царквы ў Брэсце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика