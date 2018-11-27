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«Здесь нет классической трубы, которой все боятся»: в Могилёве открыли новый корпус МРТ

28.11.2018 21:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новый корпус открыли в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи. Трехэтажное здание построено специально для магнитно-резонансного томографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь нет классической трубы, которой все боятся»: в Могилёве открыли новый корпус МРТ

Аппарат уникальный для Беларуси. Его вес 12 тонн, однако по сравнению с аналогами он менее энергоемкий и шумный. А главное – подходит для особо крупных пациентов и людей, которые боятся замкнутого пространства. С помощью томографа врачи смогут на ранних стадиях диагностировать опасные заболевания и патологические отклонения. Появление нового аппарата МРТ позволит снизить очередность на обследование в Могилеве и области.

«Здесь нет классической трубы, которой все боятся»: в Могилёве открыли новый корпус МРТ

Павел Ореховский, главный врач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
В отличие от своих аналогов, он имеет открытый дизайн. Здесь нет классической трубы, которой все боятся, особенно дети. Благодаря этому мы можем обследовать пациентов, особенно детского возраста.

«Здесь нет классической трубы, которой все боятся»: в Могилёве открыли новый корпус МРТ

Планируется, что аппарат будет работать в круглосуточном режиме.

«Здесь нет классической трубы, которой все боятся»: в Могилёве открыли новый корпус МРТ

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Сегодня техническое переоснащение идет во всех регионах во многих учреждения здравоохранения. В первую очередь мы настроены на то, чтобы доступность высокотехнологичных видов медицинской помощи была для всех граждан нашей страны, где бы они ни проживали.

«Здесь нет классической трубы, которой все боятся»: в Могилёве открыли новый корпус МРТ

Новый аппарат МРТ приобрели год назад за средства Минздрава. Однако разместить его на площадях больницы было невозможно, пришлось строить отдельный корпус. На первом этаже будут проводить диагностику, а на двух других разместится администрация больницы, которая до сих пор была разбросана по разным зданиям.
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новый корпус открыли в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи. Трехэтажное здание построено специально для...
 
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