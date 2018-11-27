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«Здесь нет классической трубы, которой все боятся»: в Могилёве открыли новый корпус МРТ
Новости Беларуси. Новый корпус открыли в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи. Трехэтажное здание построено специально для магнитно-резонансного томографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аппарат уникальный для Беларуси. Его вес 12 тонн, однако по сравнению с аналогами он менее энергоемкий и шумный. А главное – подходит для особо крупных пациентов и людей, которые боятся замкнутого пространства. С помощью томографа врачи смогут на ранних стадиях диагностировать опасные заболевания и патологические отклонения. Появление нового аппарата МРТ позволит снизить очередность на обследование в Могилеве и области.
Павел Ореховский, главный врач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
Планируется, что аппарат будет работать в круглосуточном режиме.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Новый аппарат МРТ приобрели год назад за средства Минздрава. Однако разместить его на площадях больницы было невозможно, пришлось строить отдельный корпус. На первом этаже будут проводить диагностику, а на двух других разместится администрация больницы, которая до сих пор была разбросана по разным зданиям.
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Новости Беларуси. Новый корпус открыли в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи. Трехэтажное здание построено специально для...
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