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Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России в Брянске. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России начался 28 ноября в Брянске. Его главная цель – снять пока еще существующие барьеры и ограничения во взаимной торговле и разработать конкретные предложения по гармонизации законодательств в торгово-экономической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение о проведении Форума приграничных регионов приняли год назад. Именно здесь развиты кооперация и совместный бизнес. Здесь же чаще выявляются и нестыковки в законодательствах двух государств.
Артем Туров, председатель комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту:
Яркий пример экономического сотрудничества приграничных регионов – совместное предприятие по производству комбайнов в российском Брянске. Оно прошло непростой путь от сборочного производства до полноценного завода. Спрос на технику стабильный: только в 2018 году продано уже более 550 машин. Однако по сравнению с российскими производителями условия на российском рынке для техники с белорусскими корнями до сих пор неравны.
Андрей Кузнецов, и. о. генерального директора ЗАО «Брянсксельмаш»:
Первые подвижки есть. Комбайностроителей услышали и пообещали, что вопрос сдвинется с мертвой точки.
Деловые круги приграничных регионов от форума получили отличную площадку для оперативного решения всего комплекса возникающих проблем.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области (Россия):
О необходимости придать импульс борьбе с препятствиями на общем рынке не раз говорил и Александр Лукашенко. Эту тему не обошли 27 ноября в Минске.
Белорусский лидер отметил, что решение этих вопросов идет медленно. Кроме того, известны случаи, когда одни барьеры устранялись, а на их месте тут же возникали другие.
Алла Бодак, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:
Вопросы, поставленные в рамках Форума приграничных территорий, носят предельно прикладной характер. Каждое положительное решение – это лишний рубль в копилку взаимной торговли. Принимать подобные решения теперь будут на регулярной основе: проводить форум планируется ежегодно.
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Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России в Брянске. Репортаж СТВ
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Новости Беларуси. Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России начался 28 ноября в Брянске. Его главная цель – снять пока еще существующие барьеры и...
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