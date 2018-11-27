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Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России в Брянске. Репортаж СТВ

28.11.2018 21:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России начался 28 ноября в Брянске. Его главная цель – снять пока еще существующие барьеры и ограничения во взаимной торговле и разработать конкретные предложения по гармонизации законодательств в торгово-экономической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России в Брянске. Репортаж СТВ

Решение о проведении Форума приграничных регионов приняли год назад. Именно здесь развиты кооперация и совместный бизнес. Здесь же чаще выявляются и нестыковки в законодательствах двух государств.

Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России в Брянске. Репортаж СТВ

Артем Туров, председатель комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту:
Конечно, один из главных вопросов – это связанный с нашим деловым климатом, с развитием бизнеса, с вопросами равного хозяйствования субъектов. И сегодняшний форум на Брянщине – первый опыт обсудить те проблемы, которые существуют в этой сфере. Найти те изъятия, те недочеты или несостыковки законодательств.

Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России в Брянске. Репортаж СТВ

Яркий пример экономического сотрудничества приграничных регионов – совместное предприятие по производству комбайнов в российском Брянске. Оно прошло непростой путь от сборочного производства до полноценного завода. Спрос на технику стабильный: только в 2018 году продано уже более 550 машин. Однако по сравнению с российскими производителями условия на российском рынке для техники с белорусскими корнями до сих пор неравны. 

Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России в Брянске. Репортаж СТВ

Андрей Кузнецов, и. о. генерального директора ЗАО «Брянсксельмаш»:
У нас многие составляющие, начиная от двигателя и заканчивая гидросистемой, российского производства. Надежды у нас, конечно, большие на этот Форум регионов. Что этот вопрос все-таки как-то сдвинется с мертвой точки, чтобы все-таки нас признали российским производителем.

Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России в Брянске. Репортаж СТВ

Первые подвижки есть. Комбайностроителей услышали и пообещали, что вопрос сдвинется с мертвой точки.

Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России в Брянске. Репортаж СТВ

Деловые круги приграничных регионов от форума получили отличную площадку для оперативного решения всего комплекса возникающих проблем.

Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России в Брянске. Репортаж СТВ

Александр Богомаз, губернатор Брянской области (Россия):
Вопросы, которые сегодня обсуждались на площадке, а это приведение законодательств к единой базе, очень важны для нашего бизнеса. Чтобы бизнес, который работает сегодня на территории как России, так и Беларуси, чувствовал равные условия и равную доступность.

Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России в Брянске. Репортаж СТВ

О необходимости придать импульс борьбе с препятствиями на общем рынке не раз говорил и Александр Лукашенко. Эту тему не обошли 27 ноября в Минске.

Встреча Президента Беларуси с главами правительств стран ЕАЭС – основные темы саммита в репортаже СТВ

Белорусский лидер отметил, что решение этих вопросов идет медленно. Кроме того, известны случаи, когда одни барьеры устранялись, а на их месте тут же возникали другие.

Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России в Брянске. Репортаж СТВ

Алла Бодак, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:
Нужно вести речь о создании единых подходов, которые касаются разрешительных моментов, разрешительной документации. Это вопросы выдачи лицензии, сертификатов – то есть тех необходимых правовых институтов, которые сегодня законодательство требует для занятия определенного рода предпринимательской деятельностью. Они сегодня имеют расхождения.

Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России в Брянске. Репортаж СТВ

Вопросы, поставленные в рамках Форума приграничных территорий, носят предельно прикладной характер. Каждое положительное решение – это лишний рубль в копилку взаимной торговли. Принимать подобные решения теперь будут на регулярной основе: проводить форум планируется ежегодно.
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Новости Беларуси. Первый Форум приграничных территорий Беларуси и России начался 28 ноября в Брянске. Его главная цель – снять пока еще существующие барьеры и...
 
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