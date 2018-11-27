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Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши

28.11.2018 20:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Мстиславском районе утонул рыбак. Он ночью в одиночку вышел на тонкий лед. Обнаружили мужчину лишь утром, в том же месте, где он и провалился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам синоптиков, уже ночью с 28 на 29 ноября столбик термометра местами опустится до -20ºС. И даже при такой температуре лед прирастает на 1-1,5 сантиметра в сутки. О том, как не попасть в опасную ловушку первого льда, наши коллеги.

Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши

Анастасия Аласания, СТВ:
Компания оршанцев выехала в Могилевскую область на рыбалку вечером, чтобы уже утром проверить первый лед. Двое товарищей уснули, а третий внезапно решил отправиться «на разведку». Роковая ошибка рыбака, который больше никогда не вернется домой.

Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши

Трагедия произошла на реке Кашанка в Мстиславском районе. Поутру приятели не обнаружили одного рыбака и бросились на его поиски. Следы на снегу привели к уже окоченевшему телу.

Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши

Николай Моисеев, председатель Могилевской областной организации ОСВОД:
К сожалению, подбираться пришлось не стоя, а ползком. Таким образом вырубили его из уже замерзшего, достали и затем транспортировали на берег.

Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши

Сергей Смурага, житель Витебска:
Называются «спасалки». В случае экстренных ситуаций они вешаются на шею.

Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши

Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши

Ты всегда можешь зацепиться за лед, потому что руками ты не вылезешь.

Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши

А еще нетонущий костюм, свисток и пешня, доставшаяся от деда. Если с двух ударов лед пробиваешь – сматывай удочки.

Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши

Сергей Смурага:
Живу на берегу реки Двина, поэтому я часто попадал в экстренные ситуации. И проваливался, и на льдине оторвался. Желание есть выйти всегда, но все равно надо выходить с головой. Поэтому я, допустим, всегда против, когда первый лед рыбаки отмечают со стаканом. Это очень опасно.

Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши

По статистике гибнут на льду те, кому за 50. Такие рыбаки считают себя опытными и обычно пренебрегают элементарными правилами безопасности. У охотников за большим клевом на все свои аргументы.

Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши

Николай Ковалев, житель Могилева:
Только рыбаки понимают, что тянет. Здесь относительно мелко, если уже провалюсь, то выкарабкаюсь. Потому что глубины там дальше, ну и там более тонкий лед.

Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши

Андрей Стриженок, житель Могилева:
Это зависимость.
– Которая не лечится?
– Да, которая не лечится. А опасность – это уже потом, на второй план уходит.

Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши

Становление водоемов еще только начинается. При стабильном морозе в -10ºС корка льда утолщается на один-полтора сантиметра в сутки. Потому находится даже на небольших реках и озерах пока еще очень опасно.

Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши

Председатель Витебской областной организации ОСВОД: Толщина льда составляет где-то 3 сантиметра – и то на мелких озерах

Спасатели не перестают предупреждать и убеждать. Тем не менее, ежегодно на белорусских водоемах из-за беспечности на льду тонут свыше двух десятков человек. Столько же удается вытащить живыми на берег. Увы, в числе погибших или пострадавших бывают и дети. А ведь не за горами школьные каникулы – время, когда ребенок не должен быть предоставлен сам себе.

Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Мстиславском районе утонул рыбак. Он ночью в одиночку вышел на тонкий лед. Обнаружили мужчину лишь утром, в том же месте, где он и провалился,...
 
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