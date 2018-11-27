КХЛ: «Динамо» крупно уступило дома «Йокериту»

На единственную шайбу «Динамо» в исполнении Буйницкого гости ответили голами Плэтта (6-я), Мозеса (14-я), Весалайнена (31-я) и Йоэнсуу (32-я).
Составы команд
«Динамо-Минск» — «Йокерит» — 1:4
«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов, 9:22); Уиркош – Хенкель, Буйницкий – Хауден – А.Костицын; Блум (А) – Лисовец, Дроздов – Ковыршин – С.Костицын; Готовец – Осипов, Павлович (капитан) – Терещенко – Гаврус; Китаров (А) – Волков – Когалев; Знахаренко, Литвинов.
«Йокерит»: Калниньш; Кивисте – Леписто (капитан), Йоэнсуу – Норман – О’Нилл; Лев – Грант, Весалайнен – Маннинен – Йормакка; Енсен – Лауридсен, Вярн – Плэтт – Мозес; Мяки – Ниеми – Пильстрем; Столлери.
После этого поражения у «Динамо» 20 очков в активе. Клуб идет на предпоследнем месте «регулярки» западной конференции.