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КХЛ: «Динамо» крупно уступило дома «Йокериту»

28.11.2018 21:49 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: «Динамо» крупно уступило дома «Йокериту»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

На единственную шайбу «Динамо» в исполнении Буйницкого гости ответили голами Плэтта (6-я), Мозеса (14-я), Весалайнена (31-я) и Йоэнсуу (32-я).

Составы команд

«Динамо-Минск» — «Йокерит» — 1:4 

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов, 9:22); Уиркош – Хенкель, Буйницкий – Хауден – А.Костицын; Блум (А) – Лисовец, Дроздов – Ковыршин – С.Костицын; Готовец – Осипов, Павлович (капитан) – Терещенко – Гаврус; Китаров (А) – Волков – Когалев; Знахаренко, Литвинов.

«Йокерит»: Калниньш; Кивисте – Леписто (капитан), Йоэнсуу – Норман – О’Нилл; Лев – Грант, Весалайнен – Маннинен – Йормакка; Енсен – Лауридсен, Вярн – Плэтт – Мозес; Мяки – Ниеми – Пильстрем; Столлери.

После этого поражения у «Динамо» 20 очков в активе. Клуб идет на предпоследнем месте «регулярки» западной конференции. 

КХЛ: «Динамо» крупно уступило дома «Йокериту»
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Теги: Минск
 
 
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В очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минчане проиграли со счетом 1:4.
 
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