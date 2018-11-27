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Норвежец Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам

28.11.2018 21:47 — Разное | Интерфакс  
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Норвежец Магнус Карлсен одержал победу над американцем Фабиано Каруаной в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

Действующий чемпион мира М.Карлсен взял верх над претендентом на мировую шахматную корону на тай-брейке (3:0), который состоялся в среду. Ранее 12 партий финала, прошедшего в Лондоне, завершились вничью.

Таким образом, М.Карлсен защитил титул чемпиона мира.

М.Карлсен завоевал титул в 2013 году, выиграв у действовавшего на тот момент чемпиона мира индийца Вишванатана Ананда (предварительно заняв первое место на турнире претендентов). Норвежец тогда стал 16-м чемпионом мира. В 2014 году он вновь победил соперника из Индии, а в 2016 - взял верх над победителем турнира претендентов россиянином Сергеем Карякиным.

В 2017 году турнир претендентов выиграл Ф.Каруана. До последнего тура за первое место боролся С.Карякин, однако добиться места на вершине турнирной таблицы ему не удалось.

 
 
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Норвежец Магнус Карлсен одержал победу над американцем Фабиано Каруаной в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Действующий чемпион мира М.Карлсен взял верх...
 
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