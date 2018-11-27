Трамп и Эрдоган обеспокоены инцидентом в Керченском проливе - СМИ

Президент США Дональд Трамп в среду выразил глубокую обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе, произошедшем между Россией и Украиной на минувших выходных.

Об этом он заявил в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону.

"Оба лидера выразили глубокую обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе, а также тем, что украинские корабли и экипаж задержаны", - приводит журналист Си-Эн-Эн заявление представителя Белого дома в Twitter.

Ранее агентство "Анадолу" сообщило, что Д.Трамп и Р.Т.Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили рост напряженности между Россией и Украиной.

Также Р.Т.Эрдоган рассказал Д.Трампу об итогах своих телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.