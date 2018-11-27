В Минске открылся форум «Информационные технологии в образовании»

В Минске открылся научно-технический форум «Информационные технологии в образовании», передает телеканал «МИР 24».

Поделиться своим опытом с белорусскими коллегами приехали эксперты из разных стран. По итогам мероприятия будет разработана концепция цифровой трансформации образования в республике.

Прежде всего речь идет о развитии дистанционного образования в высшей школе и появлении новых профессий . Только за последние пять лет в вузах страны появилось 30 специальностей, которые охватывают IT-сферу. Новые технологии активно внедряются даже в дошкольных учреждениях – преподавателям теперь предстоит пройти курсы повышения цифровой грамотности.

«Системы так называемого «облачного класса», где не надо покупать технику, где классы работают по облачному принципу. До этого у нас подобных не было. Есть системы погружения в реальную работу», – рассказывает директор главного информационно-аналитического центра Минобразования Беларуси Павел Лис.

Внедрять новую концепцию цифровой трансформации образования начнут уже с конца этого года.