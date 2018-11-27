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В Минске открылся форум «Информационные технологии в образовании»

28.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске открылся научно-технический форум «Информационные технологии в образовании», передает телеканал «МИР 24».

Поделиться своим опытом с белорусскими коллегами приехали эксперты из разных стран. По итогам мероприятия будет разработана концепция цифровой трансформации образования в республике. 

Прежде всего речь идет о развитии дистанционного образования в высшей школе и появлении новых профессий. Только за последние пять лет в вузах страны появилось 30 специальностей, которые охватывают IT-сферу. Новые технологии активно внедряются даже в дошкольных учреждениях – преподавателям теперь предстоит пройти курсы повышения цифровой грамотности. 

«Системы так называемого «облачного класса», где не надо покупать технику, где классы работают по облачному принципу. До этого у нас подобных не было. Есть системы погружения в реальную работу», – рассказывает директор главного информационно-аналитического центра Минобразования Беларуси Павел Лис.

Внедрять новую концепцию цифровой трансформации образования начнут уже с конца этого года. 



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Теги: Минск
 
 
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По итогам мероприятия будет разработана концепция цифровой трансформации образования страны. Внедрять ее начнут уже с конца этого года.
 
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