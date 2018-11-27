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В Минске открылся форум «Информационные технологии в образовании»
28.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
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Поделиться своим опытом с белорусскими коллегами приехали эксперты из разных стран. По итогам мероприятия будет разработана концепция цифровой трансформации образования в республике.
Прежде всего речь идет о развитии дистанционного образования в высшей школе и появлении новых
«Системы так называемого «облачного класса», где не надо покупать технику, где классы работают по облачному принципу. До этого у нас подобных не было. Есть системы погружения в реальную работу», – рассказывает директор главного информационно-аналитического центра Минобразования Беларуси Павел Лис.
Внедрять новую концепцию цифровой трансформации образования начнут уже с конца этого года.
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По итогам мероприятия будет разработана концепция цифровой трансформации образования страны. Внедрять ее начнут уже с конца этого года.
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