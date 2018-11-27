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Несколько тысяч человек были эвакуированы из ТЦ в Москве из-за сообщений о взрывчатке
Новости России. Сотрудники экстренных служб получили 28 ноября более 10 звонков о минировании различных торгово-развлекательных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этим объектам были направлены правоохранители, взрывотехники и кинологи, которые проверили на наличие взрывчатки каждое помещение.
Напоминаем: волна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года. Атаке телефонных террористов подверглись почти 4000 объектов.
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Новости России. Сотрудники экстренных служб получили 28 ноября более 10 звонков о минировании различных торгово-развлекательных комплексов, сообщили в программе...
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