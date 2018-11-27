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Жители четырёхэтажки на Калинина неделю страдают от сильного химического запаха в доме
Новости Беларуси. Неделя с головной болью: дом на улице Калинина охватил едкий запах, похожий на запах ацетона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Юлия Стриго, СТВ:
Источник неприятного запаха, по всей видимости, находится в подвале. Но, по словам руководителя ЖЭУ № 3, который отказался давать комментарий на камеру, внутри уже убрали мусор и ликвидировали разбившуюся банку ацетона. И для этих действий жильцам пришлось пройти нелегкий путь – обращались в МЧС, службу 115, к участковому и, наконец, в администрацию района.
Михаил Чистяков:
Ликвидацию предполагаемого источника запаха на себя взяло МЧС, но выяснить, что это за жидкость, не удалось – не в их компетенции. Запах в подъезде и квартирах по-прежнему остается. Жильцы обратились в прокуратуру в надежде на то, что вскоре они смогут вздохнуть спокойно.
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Новости Беларуси. Неделя с головной болью: дом на улице Калинина охватил едкий запах, похожий на запах ацетона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ....
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