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Жители четырёхэтажки на Калинина неделю страдают от сильного химического запаха в доме

28.11.2018 22:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Неделя с головной болью: дом на улице Калинина охватил едкий запах, похожий на запах ацетона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жители четырёхэтажки на Калинина неделю страдают от сильного химического запаха в доме

Юлия Стриго, СТВ:
Жильцам приходится каждый день проветривать квартиры. Как мы видим, сегодня двери в подъезд тоже открыты.

Жители четырёхэтажки на Калинина неделю страдают от сильного химического запаха в доме

Источник неприятного запаха, по всей видимости, находится в подвале. Но, по словам руководителя ЖЭУ № 3, который отказался давать комментарий на камеру, внутри уже убрали мусор и ликвидировали разбившуюся банку ацетона. И для этих действий жильцам пришлось пройти нелегкий путь – обращались в МЧС, службу 115, к участковому и, наконец, в администрацию района.

Жители четырёхэтажки на Калинина неделю страдают от сильного химического запаха в доме

Михаил Чистяков:
Изо всех инстанций, изо всех абсолютно до единой, в которые я обращался, вообще никакой обратной связи. В каждой я оставил свой телефон. Спасибо хочется сказать господину Казаку. Это мчсник, который действительно вникнул, откликнулся и хоть как-то поддерживает связь, интересуется, живы ли здесь мы.

Жители четырёхэтажки на Калинина неделю страдают от сильного химического запаха в доме

Ликвидацию предполагаемого источника запаха на себя взяло МЧС, но выяснить, что это за жидкость, не удалось – не в их компетенции. Запах в подъезде и квартирах по-прежнему остается. Жильцы обратились в прокуратуру в надежде на то, что вскоре они смогут вздохнуть спокойно.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Неделя с головной болью: дом на улице Калинина охватил едкий запах, похожий на запах ацетона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ....
 
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