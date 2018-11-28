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Четвёртое подряд поражение в КХЛ: «Динамо» проиграло «Йокериту»

28.11.2018 23:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Возвращение на «Минск-Арену» хоккейных «зубров» вышло неудачным. В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ команда Андрея Сидоренко уступила финскому «Йокериту», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперник – один  из лидеров нашей конференции, и обыграть «джокеров» в этом сезоне минчанам пока не удавалось. Впрочем, динамовцы в целом выигрывают крайне редко.

Четвёртое подряд поражение в КХЛ: «Динамо» проиграло «Йокериту»

Вот и в нынешнем матче уже на шестой минуте Джефф Платт напомнил о себе «Минск-Арене», открыв счет в матче. Но буквально тут же Дмитрий Буйницкий восстановил статус-кво. Впрочем, радость была недолгой: еще до конца периода финский клуб вышел вперед усилиями Стива Мозеса. А когда во второй трети гости с разбежкой меньше минуты дважды огорчили Энрота, вопросы об исходе дуэли, пожалуй, отпали. Последняя 20-минутка не внесла изменений в счет.

Итоговый расклад – 4:1, победа «Йокерита».

Четвёртое подряд поражение в КХЛ: «Динамо» проиграло «Йокериту»

Александр Павлович, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Приехали после тяжелейшего выезда. Еще не нашли свою кондицию, не хватает нас. Первый период хорошо играем, во втором проваливаемся, в третьем начинаем шевелиться опять.

Четвёртое подряд поражение в КХЛ: «Динамо» проиграло «Йокериту»

Дмитрий Буйницкий, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Мне кажется, мы улучшили немного свою игру. Я думаю, что скоро все должно прийти к нам. Конечно, изменения какие-то нужны, потому что все плохо.

Проигрышная серия «Динамо» снова насчитывает уже четыре матча. Следующий поединок в континентальной лиге минчане проведут 2 декабря против подмосковного «Витязя».
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Новости Беларуси. Возвращение на «Минск-Арену» хоккейных «зубров» вышло неудачным. В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ команда Андрея Сидоренко...
 
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