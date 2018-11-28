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Андрей Сидоренко: Костицыным нужно разобраться в себе. Их игра нас не устраивает

28.11.2018 22:42 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от хельсинкского «Йокерита» (1:4).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Первый период был равным, но пропустили необязательные голы, позволив сопернику выйти вперед. Команда продолжала работать, несмотря на проблемы с физической подготовкой. Увы, грубые нарушения дисциплины и удаления дали сопернику возможность оторваться. Радует, что не сдавались и в третьем периоде, но из-за плохой формы не можем весь матч играть агрессивно в атаке.

— Как оцените дебют Алексея Терещенко?

— Он не играл с марта. Это очень полезный хоккеист — настоящий лидер. Терещенко сыграет ближайшие матчи, а там посмотрим, продлевать ли сотрудничество.

— Что случилось с Энротом?

— Юнас повредил ребра. Что-то дернул при неудачном движении. Завтра узнаем детали.

— Вы уже провели восемь матчей в качестве главного тренера «Динамо». Из них шесть команда проиграла…

— Это слабый результат. Я им недоволен. Но вы же видите, в каком графике мы играем. При этом команда очень слабо подготовлена физически. Это уже не ко мне претензии. А плохая «физика» ведет к проблемам психологического плана. Что можно сделать, когда у команды нет сил? Но сейчас будет небольшая пауза. Постараемся постепенно привести ребят в форму.

— При вас еще ни одного матча не сыграл Теему Пулккинен.

— Ждем. Должен вот-вот сыграть, но все не восстановится. Тут хоть у Хоттабыча волос с бороды выдергивай.

— Что не сделали вне площадки Костицыны, что их лишили капитанской и ассистентской нашивок?

— Мы недовольны их игрой. Братьям нужно разобраться в себе. То, что они показывают на льду, нас не устраивает.

— Генеральный директор Дмитрий Басков очень жестко их раскритиковал. Это могло их задеть? Не скажутся эти слова на сборной?

— Когда ты профессионал, то должен играть, а не обижаться. Тем более в форме сборной, цвета которой стремится защищать каждый.

— Почему Казионов и Степанов выставлены на драфт отказов?

— Ждали от них другой игры. Надеюсь, это станет для них толчком, чтобы пересмотреть отношение к делу.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от хельсинкского «Йокерита» (1:4).
 
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