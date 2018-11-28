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В ДТП под Слуцком у бензовоза от удара вырвало двигатель и кабину с водителем
ДТП произошло 28 ноября на трассе Р43 возле поселка Ивановские Огородники Слуцкого района.
Бензовоз ЗИЛ врезался в Scania. От удара у бензовоза вырвало двигатель и кабину вместе с водителем, фура съехала в кювет, сообщает информационный портал Слуцка.
Со слов очевидцев, ЗИЛ на мосту пытался обогнать два попутно двигающихся тягача и на сужении дороги въехал во встречный грузовик. Эта информация пока не подтверждена официально. Дорога в этом месте достаточно скользкая.
Пострадавших увезла скорая помощь, водитель бензовоза находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства выясняются.
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ДТП произошло 28 ноября на трассе Р43 возле поселка Ивановские Огородники Слуцкого района.
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