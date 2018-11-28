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На 50-м году жизни скончался экс-директор лидской ДЮСШ по хоккею

28.11.2018 — Разное | Lida.Info  
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На 50-м году жизни скончался экс-директор лидской ДЮСШ по хоккею

В ночь на 28 ноября на 50-м году жизни скоропостижно скончался известный в Лиде человек — бывший военнослужащий органов пограничной службы, глава местного отделения ОО «Белая Русь», директор Лидской ДЮСШ по хоккею Юрий Остриков.

Хоккейной школой Юрий Петрович руководил на протяжении пяти лет — с 2012-го по 2017-й годы. В ее структуру входит и местный Ледовый дворец. Учитывая, что история ДЮСШ началась лишь годом ранее прихода в ее руководство Юрия Острикова, на его долю пришлись самые непростые годы становления лидского хоккея в его современном виде.

Последним местом его работы было ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», где он являлся заместителем директора по идеологической работе.

Lida.info выражает слова соболезнования друзьям и близким Юрия Острикова.

 
 
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В ночь на 28 ноября на 50-м году жизни скоропостижно скончался известный в Лиде человек — бывший военнослужащий органов пограничной службы, глава местного отделения...
 
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