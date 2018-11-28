|
На 50-м году жизни скончался экс-директор лидской ДЮСШ по хоккею
В ночь на 28 ноября на 50-м году жизни скоропостижно скончался известный в Лиде человек — бывший военнослужащий органов пограничной службы, глава местного отделения ОО «Белая Русь», директор Лидской ДЮСШ по хоккею Юрий Остриков.
Хоккейной школой Юрий Петрович руководил на протяжении пяти лет — с 2012-го по 2017-й годы. В ее структуру входит и местный Ледовый дворец. Учитывая, что история ДЮСШ началась лишь годом ранее прихода в ее руководство Юрия Острикова, на его долю пришлись самые непростые годы становления лидского хоккея в его современном виде.
Последним местом его работы было ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», где он являлся заместителем директора по идеологической работе.
Lida.info выражает слова соболезнования друзьям и близким Юрия Острикова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 28 ноября на 50-м году жизни скоропостижно скончался известный в Лиде человек — бывший военнослужащий органов пограничной службы, глава местного отделения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)