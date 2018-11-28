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Разбитый фонарь и задетый «Кадиллак». В Гродно за сутки произошло 9 аварий
28.11.2018 — Разное | Заря над Неманам
Одно из
Следующая авария произошла на Индурском шоссе. Для движения на улицу Славинского водитель «Пежо» выехал на кольцевую развязку. Начал притормаживать на желтый сигнал светофора после стоп-линии. Параллельно в это время начала движение «Вольво», которая въехала «Пежо» справа.
Еще одно ДТП произошло в районе Доватора. Разворачиваясь задним ходом, водитель «Ауди» не заметил припаркованный «Кадиллак» и, соответственно, врезался в него. Как утверждает водитель, его ослепил яркий свет фар проезжавшей мимо машины.
Водитель такси на «Хюндае» вез пассажира. Когда тот сказал, что место остановки они проехали. Мужчина остановился и задним ходом двигался на стоянку из-за невнимательности он наскочил на осветительную опору.
На Румлевском проспекте также произошло еще одно ДТП. Водитель «Ауди» двигался за учебной «Дэу». Автомобиль выехал на кольцевую развязку и с правой стороны решил ее объехать. После опережения, возвращаясь в свою полосу, задел крылом автомобиль автошколы.
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Одно из ДТП произошло на улице Курчатова. Чтобы выполнить поворот, автомобиль «Ауди» остановился на светофоре. Пока горел «красный» водитель решил перестроиться...
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