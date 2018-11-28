Разбитый фонарь и задетый «Кадиллак». В Гродно за сутки произошло 9 аварий

Одно из ДТП произошло на улице Курчатова. Чтобы выполнить поворот, автомобиль «Ауди» остановился на светофоре. Пока горел «красный» водитель решил перестроиться перед стоявшей «Газелью». В это время водитель микроавтобуса как раз начал движение на зеленый свет – столкновения между автомобилями избежать не удалось.

Следующая авария произошла на Индурском шоссе. Для движения на улицу Славинского водитель «Пежо» выехал на кольцевую развязку. Начал притормаживать на желтый сигнал светофора после стоп-линии. Параллельно в это время начала движение «Вольво», которая въехала «Пежо» справа.

Еще одно ДТП произошло в районе Доватора. Разворачиваясь задним ходом, водитель «Ауди» не заметил припаркованный «Кадиллак» и, соответственно, врезался в него. Как утверждает водитель, его ослепил яркий свет фар проезжавшей мимо машины.

Водитель такси на «Хюндае» вез пассажира. Когда тот сказал, что место остановки они проехали. Мужчина остановился и задним ходом двигался на стоянку из-за невнимательности он наскочил на осветительную опору.

На Румлевском проспекте также произошло еще одно ДТП. Водитель «Ауди» двигался за учебной «Дэу». Автомобиль выехал на кольцевую развязку и с правой стороны решил ее объехать. После опережения, возвращаясь в свою полосу, задел крылом автомобиль автошколы.