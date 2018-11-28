﻿ Разбитый фонарь и задетый «Кадиллак». В Гродно за сутки произошло 9 аварий. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Разбитый фонарь и задетый «Кадиллак». В Гродно за сутки произошло 9 аварий

28.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Одно из ДТП произошло на улице Курчатова. Чтобы выполнить поворот, автомобиль «Ауди» остановился на светофоре. Пока горел «красный» водитель решил перестроиться перед стоявшей «Газелью». В это время водитель микроавтобуса как раз начал движение на зеленый свет  – столкновения между автомобилями избежать не удалось. 
 
Следующая авария произошла на Индурском шоссе. Для движения на улицу Славинского водитель «Пежо» выехал на кольцевую развязку. Начал притормаживать на желтый сигнал светофора после стоп-линии. Параллельно в это время начала движение  «Вольво», которая въехала «Пежо» справа. 
 
Еще одно ДТП произошло в районе Доватора. Разворачиваясь задним ходом, водитель «Ауди» не заметил припаркованный «Кадиллак» и, соответственно, врезался в него. Как утверждает водитель,  его ослепил яркий свет фар проезжавшей мимо машины. 
 
Водитель такси на «Хюндае» вез пассажира. Когда тот сказал,   что место остановки они проехали. Мужчина остановился и задним ходом двигался на стоянку  из-за невнимательности он  наскочил на осветительную опору. 
 
На Румлевском проспекте также произошло еще одно ДТП. Водитель «Ауди» двигался  за учебной «Дэу». Автомобиль выехал на кольцевую развязку и с правой стороны решил ее объехать. После опережения, возвращаясь в свою полосу, задел крылом автомобиль  автошколы.
 
 
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одно из ДТП произошло на улице Курчатова. Чтобы выполнить поворот, автомобиль «Ауди» остановился на светофоре. Пока горел «красный» водитель решил перестроиться...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ДТП под Слуцком у бензовоза от удара вырвало двигатель и кабину с водителем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика