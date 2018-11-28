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Фотофакт: вырастили быка-гиганта и теперь не знают, что с ним делать

28.11.2018 22:29 — Разное | Партизан  
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Животное из Западной Австралии по кличке Никерз достигает в высоту 1,93 м и весит около 1400 кг. И оно уже стало любимцем местных жителей.


Никерз. Фото: twitter/HannahThoburn

Бык голштино-фризской породы избежал скотобойни и теперь проведёт остаток дней на ферме. По словам владельца животного Джеффа Пирсона, у которого около 20 тыс. голов скота, Никерз оказался "слишком тяжёлым" и его отказались забирать на мясопереработку.

Фермер купил Никерза, чтобы он стал "вожаком" стада, но не ожидал, что из него вырастет такой гигант. Теперь он намного возвышается над коровами, которые любят пятнистого гулливера. Как и местные жители, которые щедро отмечают лайками новости о великане, пишет life.ru.


Однако, несмотря на внушительные размеры, это не самый большой бык в мире. У Никерза есть конкурент. Согласно Книге рекордов Гиннесса, итальянский бык Беллино в высоту более двух метров.



 
 
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Животное из Западной Австралии по кличке Никерз достигает в высоту 1,93 м и весит около 1400 кг. И оно уже стало любимцем местных жителей.
 
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