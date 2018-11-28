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Павел Данейко станет независимым директором в «Белгазпромбанке»
Известный независимый экономист Павел Данейко 23 ноября прошёл оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации специальной комиссии Нацбанка.
После этого Данейко в течение пяти лет может занимать должность независимого директора банка.
Какого же? Об этом мы спросили у самого экономиста. «Так получилось, что я был избран в Совет директоров «Белгазпромбанка». Это не означает, что я оставляю прежние работы», — ответил Данейко.
Примечательно, что совсем недавно независимым директором «Белгазпромбанка» стал бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
«Белгазпромбанк» много занимается меценатством белорусской культуры и отдельных артистов. Возглавляет банк Виктор Бабарико.
Павел Данейко был одним из самых молодых депутатов Верховного Совета XIII созыва от Минска. Активно противостоял авторитарному перевороту 1996 года, был одним из творцов Объединенной гражданской партии. Организовывал Марши свободы.
В начале 2000-х отошел от политики, сосредоточился на бизнесе, который вел как в Беларуси, так и в России и Украине. От 2007 года он был ректором Moscow Business School (MBS), административным директором Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC).
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Известный независимый экономист Павел Данейко 23 ноября прошёл оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации специальной...
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