Павел Данейко станет независимым директором в «Белгазпромбанке»

После этого Данейко в течение пяти лет может занимать должность независимого директора банка.





Какого же? Об этом мы спросили у самого экономиста. «Так получилось, что я был избран в Совет директоров «Белгазпромбанка». Это не означает, что я оставляю прежние работы», — ответил Данейко.









Примечательно, что совсем недавно независимым директором «Белгазпромбанка» стал бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.





«Белгазпромбанк» много занимается меценатством белорусской культуры и отдельных артистов. Возглавляет банк Виктор Бабарико.





Павел Данейко был одним из самых молодых депутатов Верховного Совета XIII созыва от Минска . Активно противостоял авторитарному перевороту 1996 года, был одним из творцов Объединенной гражданской партии. Организовывал Марши свободы.









В начале 2000-х отошел от политики, сосредоточился на бизнесе, который вел как в Беларуси, так и в России и Украине. От 2007 года он был ректором Moscow Business School (MBS), административным директором Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC).



