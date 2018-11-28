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В минском микрорайоне Сухарево на улице зазимовал аист
Во дворе многоквартирного дома в минском микрорайоне Сухарево зазимовал аист, пишет tut.by.
Минчанка Надежда, заметившая аиста на поле за домом, позвонила в МЧС, милицию, а также сообщила в организацию "Ахова птушак Бацькаўшчыны". Девушка переживала, что птица замерзнет. "Он летать не может. Только ходит. У него что-то с крылом — оно немного высоко", — объясняет она свое беспокойство.
Специалисты говорят, что трогать аиста не надо — он полетит сам. Местные жители, по советам орнитологов, подкармливают птицу куриными шейками. Правда, еду приходится бросать издалека, так как аист боится людей.
Как оказалось, летать он может, но недалеко.
В общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" говорят, что это не единичный случай за последние годы. Причины, по которым птицы остаются зимовать в Минске, разные: потепление, наличие вокруг столицы незамерзающих источников, свалки, где можно найти пищу.
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Во дворе многоквартирного дома в минском микрорайоне Сухарево зазимовал аист, пишет tut.by.
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