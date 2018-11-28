ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В минском микрорайоне Сухарево на улице зазимовал аист

28.11.2018 21:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Во дворе многоквартирного дома в минском микрорайоне Сухарево зазимовал аист, пишет tut.by.



Минчанка Надежда, заметившая аиста на поле за домом, позвонила в МЧС, милицию, а также сообщила в организацию "Ахова птушак Бацькаўшчыны". Девушка переживала, что птица замерзнет. "Он летать не может. Только ходит. У него что-то с крылом — оно немного высоко", — объясняет она свое беспокойство.

Специалисты говорят, что трогать аиста не надо — он полетит сам. Местные жители, по советам орнитологов, подкармливают птицу куриными шейками. Правда, еду приходится бросать издалека, так как аист боится людей.

Как оказалось, летать он может, но недалеко.


В общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" говорят, что это не единичный случай за последние годы. Причины, по которым птицы остаются зимовать в Минске, разные: потепление, наличие вокруг столицы незамерзающих источников, свалки, где можно найти пищу.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во дворе многоквартирного дома в минском микрорайоне Сухарево зазимовал аист, пишет tut.by.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кабіну бензавоза пры ДТЗ пад Слуцкам адарвала і выкінула на дарогу (фота)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика