В минском микрорайоне Сухарево на улице зазимовал аист









Минчанка Надежда, заметившая аиста на поле за домом, позвонила в МЧС, милицию, а также сообщила в организацию "Ахова птушак Бацькаўшчыны". Девушка переживала, что птица замерзнет. "Он летать не может. Только ходит. У него что-то с крылом — оно немного высоко", — объясняет она свое беспокойство.





Специалисты говорят, что трогать аиста не надо — он полетит сам. Местные жители, по советам орнитологов, подкармливают птицу куриными шейками. Правда, еду приходится бросать издалека, так как аист боится людей.





Как оказалось, летать он может, но недалеко.









В общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" говорят, что это не единичный случай за последние годы. Причины, по которым птицы остаются зимовать в Минске , разные: потепление, наличие вокруг столицы незамерзающих источников, свалки, где можно найти пищу.







