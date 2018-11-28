Облагодетельствовали: акции для людей с инвалидностью. Мармелад на 20 копеек дешевле, пандуса нет





Наибольшая скидка – на стандартную корзину попкорна, которая обойдется на 90 копеек дешевле.





Полный список акции выглядит так:





Попкорн:





Мини-стакан (600 мл.) – 1р.50коп. (старая цена – 2р.00коп.)





Стакан маленький (960 мл.) – 2р.00коп. (старая цена – 2р.70коп.)





Стандарт (1250 мл.) – 4р.00коп. (старая цена – 4р.90коп.)





Жевательный мармелад:





«Палочки со вкусом кислого арбуза» – 0р.40коп. (старая цена – 0р.60коп.)





«Мини-карандаш» – 0р.40коп. (старая цена – 0р.60коп.)





Напиток «Все витамины» (0,5 л.):





«Персик», «Вишня» – 1р.90коп. (старая цена – 2р.10коп.). Стоит отметить, что в обычном магазине пол-литровая бутылка напитка стоит около 1 рубля.





Получить скидки можно только при предъявлении удостоверения.





mspring.online Впрочем, чтобы воспользоваться щедростью кинотеатра, в него нужно ещё добраться. Для колясочников это будет проблематично – акция для людей с инвалидностью есть, а пандуса для колясочников у входа в здание «Ветразя» нет, пишет





Международный день людей с инвалидностью установлен 3 декабря.







