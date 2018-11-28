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Облагодетельствовали: акции для людей с инвалидностью. Мармелад на 20 копеек дешевле, пандуса нет

28.11.2018 21:22 — Разное | Партизан  
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Могилевский кинотеатр «Ветразь» к Международному дню людей с инвалидность объявил специальную акцию с 27 ноября по 2 декабря. Нет, бесплатных билетов и скидок на сеансы не будет. Вместо этого люди с инвалидностью смогут купить жевательный мармелад или напиток «Все витамины» дешевле на 20 копеек.



Наибольшая скидка – на стандартную корзину попкорна, которая обойдется на 90 копеек дешевле.

Полный список акции выглядит так:

Попкорн:

Мини-стакан (600 мл.) – 1р.50коп. (старая цена – 2р.00коп.)

Стакан маленький (960 мл.) – 2р.00коп. (старая цена – 2р.70коп.)

Стандарт (1250 мл.) – 4р.00коп. (старая цена – 4р.90коп.)

Жевательный мармелад:

«Палочки со вкусом кислого арбуза» – 0р.40коп. (старая цена – 0р.60коп.)

«Мини-карандаш» – 0р.40коп. (старая цена – 0р.60коп.)

Напиток «Все витамины» (0,5 л.):

«Персик», «Вишня» – 1р.90коп. (старая цена – 2р.10коп.). Стоит отметить, что в обычном магазине пол-литровая бутылка напитка стоит около 1 рубля.

Получить скидки можно только при предъявлении удостоверения.

Впрочем, чтобы воспользоваться щедростью кинотеатра, в него нужно ещё добраться. Для колясочников это будет проблематично – акция для людей с инвалидностью есть, а пандуса для колясочников у входа в здание «Ветразя» нет, пишет mspring.online

Международный день людей с инвалидностью установлен 3 декабря.



 
 
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Могилевский кинотеатр «Ветразь» к Международному дню людей с инвалидность объявил специальную акцию с 27 ноября по 2 декабря. Нет, бесплатных билетов и скидок на...
 
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