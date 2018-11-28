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Новая традиция «Ювентуса»: Роналду забивает, фанаты кричат Siiiii

28.11.2018 21:05 — Разное | Партизан  
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В субботу Криштиану Роналду забил в матче чемпионата Италии со СПАЛ (2:0) и отпраздновал гол в фирменном стиле.

После высокого прыжка Криш расправил руки и закричал Siiiii! («Дааааа!»), которое на полпути превращается в Suuuuiii, чтобы звучало жестче. 

Тысячи фанатов «Ювентуса» синхронно повторили за ним. Получилось очень красиво. 

Крик Роналду фанаты повторяли и на «Сан-Сиро» после гола в ворота «Милана». Кстати, Криштиану быстрее всех в истории «Ювентуса» забил 10 голов во всех турнирах – на это ему понадобилось 16 матчей. 


Если вы вдруг забыли, крик Siiiii зародился на церемонии вручения «Золотого мяча» в январе 2015-го. «Игроки знают, что я всегда кричу это слово после голов и побед. Это наш командный крик», – рассказывал Роналду почти четыре года назад. 

По данным Marca, крик Siiiii возник в мадридском «Реале» в 2011 году. Кто именно его придумал и ввел в моду – неизвестно, пишет by.tribuna.com.


 
 
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В субботу Криштиану Роналду забил в матче чемпионата Италии со СПАЛ (2:0) и отпраздновал гол в фирменном стиле.
 
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