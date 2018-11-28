|
Минское "Динамо" проиграло "Йокериту"
Очередное поражение потерпел ХК "Динамо-Минск". На своей площадке в среду вечером команда проиграла финскому "Йокериту" – 1:4.
На 10-й минуте матча, при счете 1:1, тренерский штаб "зубров" заменил в воротах "Динамо" Энрата на Карнаухова.
В составе "Йокерита" отличились Платт, Мозес, Весалайнен и Йоэнсуу. У "Динамо" автором единственной шайбы стал Буйницкий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередное поражение потерпел ХК "Динамо-Минск". На своей площадке в среду вечером команда проиграла финскому "Йокериту" – 1:4. На 10-й минуте матча, при счете 1:1,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)