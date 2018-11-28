Очередное поражение потерпел ХК "Динамо-Минск". На своей площадке в среду вечером команда проиграла финскому "Йокериту" – 1:4.

На 10-й минуте матча, при счете 1:1, тренерский штаб "зубров" заменил в воротах "Динамо" Энрата на Карнаухова.

В составе "Йокерита" отличились Платт, Мозес, Весалайнен и Йоэнсуу. У "Динамо" автором единственной шайбы стал Буйницкий.