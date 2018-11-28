Идентифицировать комментаторов в интернете можно будет не только посредством СМС-сообщений, но также через социальные сети или электронную почту, заявил первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий.

"Основной способ – смс-идентификация. Но предлагается также возможность использовать "иные способы". Например, это могут быть социальные сети или электронная почта. Либо любые другие способы, которые выберет владелец интернет-ресурса", - заявил он в интервью телеканалу СТВ .

Между тем, П.Легкий обратил внимание на то, что ответственность согласно Закону о СМИ владелец интернет-ресурса будет нести вне зависимости от выбранного способа идентификации комментаторов на форуме или на информационном сайте.

"Скидки на то, что выбран "иной способ" не будет", - заверил П.Легкий.

По мнению первого заместителя министра, большинство пользователей интернета не смущают грядущие изменения и идентификация комментаторов в сети, недовольны лишь "хамы".

"Хамы всегда будут недовольны. Те, кто привык оплевывать людей, распространять запрещенную информацию", - отметил он. Между тем, П.Легкий высказал уверенность, что тех, кто "ведет себя достойно" и "кому нечего бояться" в Беларуси большинство.

Кроме того, П.Легкий напомнил, что с 1 декабря министерство информации начнет регистрацию сетевых ресурсов. В этой связи он не исключает изменения некоторых ранее действующих правил в отношении СМИ, в частности – их руководителей.

"По прежнему законодательству главным редактором может быть человек, который не менее 5 лет отработал на руководящей должности в СМИ. Эти требования явно устарели", - отметил он.

Так, министерство информации выступило с инициативой снизить профессиональный ценз с 5 лет до 3, а также убрать требование отработки 5 лет именно на руководящей должности в СМИ.

"Если ты "в этом бизнесе" и неважно какую должность занимал, ты можешь претендовать на руководящую должность в СМИ", - отметил П.Легкий.

Как сообщалось, обязательная идентификация пользователей интернет-ресурсов предусматривается новой редакцией закона "О средствах массовой информации", который должен вступить в силу с 1 декабря 2018 года.

Данный законопроект вызвал критику Белорусской ассоциации журналистов и независимых СМИ. Они высказывали опасения, что этим документом может быть усилен госконтроль в медиасфере страны.